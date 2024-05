"Si hay algo que no hubo es presión", dijo Lacalle Pou sobre chats de Iturralde por caso Penadés

Iturralde le había escrito a a Penadés para decirle que el caso que "se lo dieron a Alicia Ghione". "Me acaba de llamar. Me pidió tu número. Es de total confianza. Gran tipa", escribió Iturralde.

El expresidente del PN destacó el trabajo de Ghione en investigaciones que afectaron al partido, como las de los intendentes de Colonia y Durazno, Carlos Moreira y Carmelo Vidalín, y una violación grupal a una adolescente en una fiesta en abril de 2022 por el referéndum a la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Luego de que la difusión de los chats, Ghione señaló que analiza dejar la causa.

"Hay causas que van a 180 km y otras que están quietas"

Por otro lado, Lacalle Pou manifestó "preocupación" sobre cómo la Fiscalía General de la Nación trata algunas causas. "No estoy descubriendo la pólvora. Hay causas que van a 180 kilómetros por hora y otras o no van o están quietas. Y voy a decir una que no es al boleo. (Rocco) Morabito. ¿Hace cuanto se escapó por la puerta de la cárcel? Y todavía no sabemos nada. Hay otras que van rápido", sostuvo.

"Yo no quiero que todas vayan lentas. Lo mejor para que la gente tenga Justicia es que vayan lo más rápido posible", aseveró.

En la causa de Morabito, que se fugó en 2019, se había imputado solamente a un capitán de la Guardia Republicana por haber firmado la autorización de los traslados del narcotraficante mexicano, Gerardo González Valencia desde la Guardia Republicana hacia Cárcel Central donde se encontraba con el mafioso italiano.

Pero en noviembre de 2023, se confirmó el sobreseimiento del capitán dado que estos traslados eran atribuibles a órdenes verbales de las altas jerarquías del Ministerio del Interior.