Estudiante compartió una conmovedora historia junto a su abuelo y emocionó a las redes: "Los dos cumplimos"

Mi abuelo me pregunto "cuantos años dura la carrera?" Le dije que dura 4 años y me dijo "yo te juro que 4 años aguanto, pero quiero verte con el titulo" Él sufrió un infarto hace años y hoy en día tiene cáncer. Prometo que en 4 años me vas a ver con el titulo abuelo pic.twitter.com/QK7X3gfOq3