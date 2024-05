Eutanasia: sin mayoría asegurada en en el Senado, se complica su votación a semanas de las internas

El texto aprobado por una mayoría de diputados en octubre de 2022 no tiene por estas horas los votos suficientes para su sanción en la cámara alta, a pesar de que varios senadores manejaban la primera quincena de mayo como el plazo último para pasar la votación al plenario.

_LCM1346.webp Tabaré Viera, ministro de Turismo Leonardo Carreño

Consultado por El Observador, Viera dijo que lo está "mirando" junto a su sector y espera tener posición "la semana que viene", aunque informalmente algunos compañeros tienen dudas de que se decante a favor.

Dentro del Partido Colorado, ya han anunciado su oposición tanto Carmen Sanguinetti –actual presidenta de la comisión que trata el proyecto– como Germán Coutinho.

Ante la discrepancia férrea de Cabildo Abierto a regular la eutanasia –y su Ministerio de Salud Pública como una de las principales voces en contra–, la llave recae en dirigentes del Partido Nacional.

Graciela Bianchi, quien desde la votación en Diputados adelantaba que acompañaría el texto en el Senado, reconoció ante la consulta de El Observador estar "reflexionando un poco", porque "se manoseó muchísimo en tratar de cumplir con los requisitos de todas las cátedras y colectivos", lo que "desnaturalizó" la iniciativa. La senadora agregó que va a "dedicar el fin de semana" a "estudiar" en especial los planteos del penalista Germán Aller.

En representación del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República, este jurista hizo varios cuestionamientos al contenido y propuso en cambio reformar el artículo 37 del Código Penal para que quede "exento de pena" quien por "piedad" y ante el inequívoco pedido de la víctima" le dé muerte "a una persona afectada por una grave e incurable enfermedad" que cause "sufrimientos insoportables".

También el abogado Jorge Barrera sugirió a la comisión la posibilidad de cambiar la redacción a ese artículo existente, que tipifica el "homicidio piadoso" y da al juez actualmente la posibilidad de "exonerar de castigo a quien mate por "piedad" mediante "súplicas reiteradas de la víctima" y que tenga "antecedentes honorables".

Bianchi confesó que tiene "un porcentaje alto para no votarlo" y que está "más cerca del no que del sí": "Siempre di la cara y quise una ley de eutanasia. Si vuelvo a ser legisladora, doy mi palabra de que me voy a comprometer para que salga un proyecto bueno desde el principio".

-lcm6023-jpg..webp Graciela Bianchi Foto: Leonardo Carreño.

Otro de los que estaban proclives era el senador blanco Jorge Gandini, quien reafirmó a El Observador: "Sigo en duda". El precandidato de Por la Patria está "deseando que no se trate" la próxima semana, porque "no viene como con el aborto, donde había posiciones muy fundamentalistas y filosóficas", sino que las distintas delegaciones "vienen con argumentos para un lado y para el otro".

"Antes de la interna es sacarlo a la carrera. Una vez que termine la discusión en la comisión, se requiere que todos tengamos un tiempo de reflexión", concluyó.

Uno de los últimos en decidirse fue el nacionalista Amín Niffouri, cuya oposición al proyecto –de la que dio cuenta La Diaria– obliga a que en caso de aprobarse en la Comisión de Salud Pública el texto pase con un informe en mayoría negativo, dado que también están en contra la colorada Sanguinetti, la blanca Carmen Asiaín y Guido Manini Ríos.

Los tiempos de la eutanasia

Con la convicción de que por fuera de la comisión estaban las mayorías en el Senado y en plenas fricciones con la posición contraria decidida por la correligionaria Carmen Sanguinetti, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado llegó a pedir en setiembre del año pasado a sus senadores que procedan a discutir la eutanasia "más allá de la opinión de cada uno" y "por respeto a los que están sufriendo".

Tanto Peña como Bianchi –cuando todavía coordinaba la bancada blanca– y el Frente Amplio defendían que había un "acuerdo" tácito para no extender el debate en la comisión más allá de mayo.

_LCM9982.webp Carmen Asiaín, senadora del Partido Nacional. Leonardo Carreño

La actual coordinadora de la bancada del Partido Nacional, Carmen Asiaín, relativizó esos plazos e incluso puso en duda que el proyecto tenga que laudarse la semana que viene. La dirigente de Aire Fresco dijo a El Observador que hay quienes están "apurando y apurando" y que "en absoluto" acordará en concluirlo el próximo martes, cuando concurran las delegaciones de Empatía Uy, Prudencia y la Cátedra de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Montevideo.

Asiaín aseguró que "hay compañeros que prefieren mejorar" la redacción actual, más allá del tema de fondo, y que "hay que darle el tiempo necesario": "Una de las cosas que se establecen es una comisión que actúa post mórtem, entonces uno se pregunta qué es lo que va a revisar", ejemplificó, y agregó que "pocas veces en la historia se ha dado que las cátedras coincidan en hacer cuestionamientos a un proyecto".

Como ocurrió varias veces en lo que va del año, el martes pasado la sesión de la Comisión de Salud Pública tuvo que suspenderse al haberse extendido en el correr de la tarde la discusión de la sesión ordinaria del plenario.