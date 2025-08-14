Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
9°C
muy nuboso
Sábado:
Mín 
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

Explosión de cajero automático en Carrasco: siete personas fueron imputadas por la Justicia y discuten las medidas cautelares

Dos de las personas presuntamente implicadas son hombres mayores de edad y uno es menor, según el Ministerio del Interior

14 de agosto 2025 - 22:36hs
Cajeros automáticos
Cajeros automáticos

La Justicia imputó a siete personas por asociación para delinquir, entre otros delitos, en el caso del robo del cajero automático que fue explotado la semana pasada en el barrio Carrasco de Montevideo.

La audiencia se encuentra en un cuarto intermedio y luego se discutirá las medidas cautelares que tendrán los siete formalizados.

Una octava persona que también había sido detenida el día de ayer no fue imputada, pero sí se le dispusieron medidas limitativas mientras continúa la investigación a cargo de la fiscal Viviana Maqueira.

Más noticias
Cajero automático. (Archivo)
POLICIAL

Policía detuvo a cuatro personas por explosión de un cajero en Carrasco

Cajero automático
MONTEVIDEO

Cajero explotado en Carrasco: Policía asegura que los delincuentes sacaron "una suma muy importante" de dinero

Bajo el nombre "Operación Calamar", la Policía realizó una serie de diez allanamientos en Montevideo el pasado miércoles, de estos surgieron los ocho detenidos. Dos de estas personas son hombres mayores de edad y otro es un menor.

Además se incautó una importante suma de dinero en pesos y dólares, un auto con manchas de tinta en la parte trasera y lateral, más de 20 celulares, dos tarjetas bancarias, seis frascos de cogollo de marihuana y una notebook, entre otras cosas.

Policía afirmó que robaron “suma muy importante” de dinero, pero los billetes salieron entintados

1626899910207.webp
Pagos Banred
Pagos Banred

El hecho ocurrió sobre las 07:00 del pasado martes 5 de agosto en una sucursal del banco Itaú ubicada en las calles Divina Comedia y Gabriel Otero. En esa oportunidad, los delincuentes explotaron un cajero automático Banred.

Cuando los oficiales llegaron encontraron los vidrios rotos, un pequeño incendio en el interior del cajero y dinero en la calle, que estaba entintado.

El subjefe de la Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, afirmó que los delincuentes que llegaron al lugar “con los implementos propios para explotar un cajero”.

También aclaró que los delincuentes “no lograron el objetivo” dado que los billetes salieron entintados, aunque marcó que lograron extraer una “suma muy importante” de dinero.

Temas:

explosión Explosiones de cajeros cajeros automáticos Justicia Carrasco Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Luis Delfino Vivo, el exjuez y abogado que fue encontrado en un auto prendido fuego en la zona de Flor de Maroñas
INVESTIGACIÓN

Quién era Luis Delfino, el abogado y exjuez que apareció calcinado en su auto y con un disparo en la cabeza

Micrófono de Subrayado
TELEVISIÓN

El debut de una exfigura de Canal 5 en Subrayado y el elogio a la conductora del informativo: "El gusto especial de poder trabajar contigo"

De váyase a cagar a puto de mierda: el momento de la suspensión de la sesión del Senado por tenso cruce entre Da Silva y Viera tras alusión a Conexión Ganadera
INTERPELACIÓN A FRATTI

De "váyase a cagar" a "puto de mierda": el momento de la suspensión de la sesión del Senado por tenso cruce entre Da Silva y Viera tras alusión a Conexión Ganadera

Alcaldesa del Municipio E, Mercedes Ruiz
LIMPIEZA

"Más limpio": alcaldesa blanca en Montevideo reconoció que "se está notando" un "cambio" tras la asunción de Mario Bergara

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos