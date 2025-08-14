Explosión de cajero automático en Carrasco: siete personas fueron imputadas por la Justicia y discuten las medidas cautelares

La Justicia imputó a siete personas por asociación para delinquir, entre otros delitos, en el caso del robo del cajero automático que fue explotado la semana pasada en el barrio Carrasco de Montevideo .

La audiencia se encuentra en un cuarto intermedio y luego se discutirá las medidas cautelares que tendrán los siete formalizados .

Una octava persona que también había sido detenida el día de ayer no fue imputada , pero sí se le dispusieron medidas limitativas mientras continúa la investigación a cargo de la fiscal Viviana Maqueira .

Bajo el nombre "Operación Calamar" , la Policía realizó una serie de diez allanamientos en Montevideo el pasado miércoles , de estos surgieron los ocho detenidos . Dos de estas personas son hombres mayores de edad y otro es un menor .

Además se incautó una importante suma de dinero en pesos y dólares, un auto con manchas de tinta en la parte trasera y lateral, más de 20 celulares, dos tarjetas bancarias, seis frascos de cogollo de marihuana y una notebook, entre otras cosas.

Policía afirmó que robaron “suma muy importante” de dinero, pero los billetes salieron entintados

El hecho ocurrió sobre las 07:00 del pasado martes 5 de agosto en una sucursal del banco Itaú ubicada en las calles Divina Comedia y Gabriel Otero. En esa oportunidad, los delincuentes explotaron un cajero automático Banred.

Cuando los oficiales llegaron encontraron los vidrios rotos, un pequeño incendio en el interior del cajero y dinero en la calle, que estaba entintado.

El subjefe de la Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, afirmó que los delincuentes que llegaron al lugar “con los implementos propios para explotar un cajero”.

También aclaró que los delincuentes “no lograron el objetivo” dado que los billetes salieron entintados, aunque marcó que lograron extraer una “suma muy importante” de dinero.