Explosión de gas en una vivienda dejó a una mujer con quemaduras de segundo y tercer grado en Montevideo

Una mujer de 44 años sufrió quemaduras de segundo y tercer grado luego de una explosión ocurrida en la mañana de este jueves en una vivienda de Montevideo , informó la Dirección Nacional de Bomberos .

El hecho ocurrió sobre las 10:38 en una casa ubicada en Juan de Dios Peza 1842, esquina Barroso . Una dotación de la Unidad Operativa de Centro Cordón concurrió al lugar tras recibir una solicitud a través del servicio de emergencias 911.

Al llegar, los efectivos constataron que se había producido una deflagración en el interior de la vivienda , generada, según la información primaria de Bomberos, por una mezcla de gas licuado de petróleo (GLP), oxígeno y una fuente de activación .

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La deflagración es una combustión rápida que provoca una liberación repentina de energía y un incremento de la presión en un ambiente.

La explosión desprendió una puerta y un portón

Como consecuencia del fenómeno se generó una onda de presión que se propagó principalmente hacia los sectores de menor resistencia de la vivienda.

La fuerza provocó el desprendimiento de la puerta y del portón de acceso, además de romper el vidrio de la puerta de entrada a la cocina.

Durante las tareas de búsqueda y rescate, Bomberos encontró a una única víctima. La mujer fue trasladada de inmediato al Hospital Pasteur con quemaduras de segundo y tercer grado en la cabeza, el torso y las manos, provocadas por la exposición a las llamas durante la deflagración.

Bomberos investiga las causas

La vivienda afectada está ubicada en la planta baja, mientras que en la planta superior hay otras dos casas tipo dúplex pertenecientes a otros propietarios.

Según Bomberos, ninguna de las tres viviendas sufrió daños estructurales como consecuencia de la deflagración.

La afectación provocada directamente por el fuego fue menor y quedó concentrada en una estantería ubicada en el garaje de la vivienda de planta baja, sector donde se habría producido la liberación de la onda de presión.

El resto de la casa pudo ser preservado y no presentó daños de entidad.

Personal del Departamento de Investigación de Siniestros de la Dirección Nacional de Bomberos trabaja en el lugar realizando el relevamiento técnico y recogiendo indicios para determinar el origen y la causa del siniestro.