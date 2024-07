Familiares de uruguaya detenida en Bolivia por llevar marihuana piden que Cancillería se interese "a alto nivel" para ayudarla

Los familiares y amigos de la uruguaya marcaron que no pueden "tolerar" que la audiencia "vuelva a prorrogarse", por lo que piden que Cancillería "pueda amable y colaborativamente interesarse en alto nivel por estos aspectos que son puramente administrativos", lo que entienden puede ayudar a que la mujer vuelva al país "lo más pronto posible".

"No podemos esperar más. No podemos tolerar otra prórroga injustificada. Solo queremos que Virginia pueda aceptar su responsabilidad por el delito por el que fue acusada –que no tiene pena de prisión– y volver a nuestra patria. No la dejen sola", sentencia la misiva.