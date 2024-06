El caso de las dos uruguayas detenidas en Bolivia por llevar marihuana en su valija tuvo su "primer avance"

La Ley N° 1.008 boliviana regula el delito de consumo, que marca que "el dependiente y el consumidor no habitual" que no sea "residente permanente en Bolivia" y sea "sorprendido en posesión de sustancias controladas en cantidades mínimas" para un "consumo personal inmediato", se le aplicará la Ley de residencia –por la que se lo expulsará del país– junto con una "multa de quinientos a mil días" –unidad con la que miden las reparaciones económicas en ese país–.

De todas formas, Rey aclaró que "se avanzaron dos centímetros" en un "trecho" al que parecen faltarle "diez metros". El nuevo juzgado debe fijar una fecha para la audiencia en la que la defensa reconocerá la responsabilidad, y esa instancia debe ser comunicada a todas las partes.

Además, el defensor indicó que "no hay novedades" en el caso de la madre, que es la que está "sufriendo" más el encierro. Para su liberación, la Fiscalía Superior debe ratificar la notificación de su sobreseimiento dictada por la Fiscalía de Narcotráfico, para lo que cuenta con un plazo de diez días. Sin embargo, este plazo no comenzó a correr porque la notificación no fue enviada.

Desde que el caso tomó estado público en Uruguay y Bolivia, la Defensoría del Pueblo de Bolivia, una institución que trabaja en distintos casos de derechos humanos –similar a la Institución Nacional de Derechos Humanos uruguaya–, comenzó a seguir el caso y apoyará a la defensa de las uruguayas.

Rey adelantó que este martes le pedirán a ese organismo que solicite que "se cumplan los plazos" para el sobreseimiento de Silvia. El abogado aclaró que como se trata de un proceso "ejecutivo", la defensoría puede ayudar a agilizar las actuaciones, a diferencia de los dictámenes judiciales en los que "no tiene instrucción".

Familia de las uruguayas detenidas en Bolivia organiza una colecta

La familia de Silvia y Virginia comenzó una colecta para buscar fondos que la ayuden a pagar los costos de la estadía de las dos uruguayas en la cárcel.

"Desde que se logró el cambio de carátula no hemos tenido avances significativos y la vida de ellas dentro de la cárcel tiene costos muy importantes. Su familia en Uruguay no los puede cubrir atendiendo paralelamente los costos del proceso judicial", detallaron en el comunicado de la colecta, al que accedió El Observador.

El abogado de las mujeres indicó que el dinero se usará para hacerles llegar distintos alimentos, medicación y sobre todo ropa, fundamental con la llegada del invierno.

Los familiares de las uruguayas indicaron que "ambas se encuentran en una situación de sufrimiento, angustia y desesperación extrema" y temen que "cada día que pasa aumente el deterioro de ambas".

"Suplicamos por la liberación inmediata de Silvia y Virginia para que vuelvan a casa", concluyeron.

La salida de prisión que se hace esperar y un deterioro de la salud que preocupa a la familia

El cambio de carátula de mayo implica una salida de prisión para ambas mujeres, ya que el delito de consumo no reviste una pena de prisión. Sin embargo, diversas "demoras" en la fiscalía y el Poder Judicial boliviano causan que las uruguayas sigan en prisión esperando que se efectivicen sus situaciones judiciales.

Incluso, este martes la Fiscalía de Narcotráfico renovará automáticamente la prisión preventiva de ambas, que finalizaba este 18 de junio.

Según Rey, para el sobreseimiento de la madre la Fiscalía de Narcotráfico debe elevar la solicitud a la Fiscalía Superior de Bolivia, que es la encargada de dejar firme la liberación. En el caso de la hija, la sentencia solicitada por Fiscalía tiene que pasar al Poder Judicial, que debe laudar sobre el caso en una audiencia judicial.

Hasta el momento, en casi un mes y medio, ninguno de los dos procesos avanzó, según Rey por "demoras internas" en ambos organismos. Esta "incertidumbre", afirmó el abogado, ha causado un "deterioro físico y mental" en Carla y Florencia que llegó a niveles "desesperantes".

"La desesperación por encontrar una solución las ha llevado a cuadros graves de malestar y ansiedad emocional, que han empeorado de un mes a esta parte", lamentó Rey.

De acuerdo al defensor, desde el 17 de marzo hasta el 8 de mayo las mujeres y su familia vivieron una "oscuridad", pero con el cambio de la carátula pensaron que habían visto "la luz al final del túnel". "Hoy tenemos que caminar un trecho, por estas demoras, que no sabemos de cuánto es".

Por todo esto, la familia y la defensa de Carla y Florencia decidieron realizar una "súplica" a las autoridades bolivianas.

"Así como el Fiscal tuvo el criterio lógico, humanitario y jurídicamente razonable para recalificar los hechos, que también las autoridades que ejecutan estas resoluciones tengan a bien de considerar que la salud mental y física de nuestras compatriotas se deteriora día a día, y que suplicamos humanitariamente por la liberación de ambas y su pronto regreso a Uruguay", desarrolló Rey.

Este lunes el defensor envió una carta al embajador de Bolivia en Uruguay, Esteban Elmer Catarina, para advertirle sobre la situación de salud de las mujeres.

"Necesitamos más que nunca -suplicamos por ello- que las autoridades (bolivianas) encargadas de ejecutar estas resoluciones tengan a bien de hacerlo en tiempos razonables", se lee en la carta.