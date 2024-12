Fernando Pereira sobre levantamiento de Santo y Seña: "Nunca hicimos nada para que no siguiera en el aire"

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira , aseguró que el FA no tuvo "ninguna participación" en el "cierre de El Espectador como radio periodística" ni tampoco hubo "llamadas" a Canal 4 para que el programa de Nacho Álvarez, Santo y Seña, "no siguiera en el aire" .

" El FA no tuvo ninguna participación , ni en el cierre de El Espectador como radio periodística, que bien nos gustaría que siguiera siendo periodística, 101 años de historia haciendo periodismo en el Uruguay, con lo que eso significa para cualquier país y para cualquier radio, pero es una decisión empresarial ", dijo en diálogo con el periodista Leonardo Sarro.

"Tampoco tuvimos ninguna llamada ni al Canal 4, ni a ellos mismos. Nuestras conversaciones fueron personales con él, y nos dijimos lo que pensábamos, nunca llamamos a un superior de él para hablar, nunca hicimos nada para que su programa no siguiera en el aire. Esta es una decisión empresarial que tendrá que explicar la empresa, pero seguro no es por el Frente Amplio", dijo en referencia al levantamiento de Santo y Seña, que no integrará la grilla del mencionado canal en 2025.