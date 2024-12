Nacho Álvarez habló sobre el final de Santo y Seña: "No descarto presiones, pero no tengo forma de decir que las hubo"

El conductor también contó que Santo y seña no hizo sus últimas dos salidas al aire previstas para 2024 "porque el canal me comunicó la decisión en la semana y yo no tenía ganas de poner cara de feliz cumpleaños y salir de nuevo. No es que no me dejaron despedirme, fue una decisión mía y el canal la aceptó. Yo estoy feliz y muy aliviado ", dijo sobre la situación.

Álvarez contó que "en estos 13 años hice el programa que quise hacer, y no me voy a cansar de decirlo. Investigando libremente, denunciando a quién lo merecía, investigando a presidentes de distintos partidos, denunciando las mentiras de tantos políticos y dándole voz a víctimas de la injusticia, de la estafa, la corrupción, de una justicia flechada, de mala praxis, de discriminación. Todo eso fue posible gracias a un equipazo y a ellos les quiero agradecer personalmente", en referencia a sus compañeros del programa.

"Aunque a algunos les sorprenda, quiero agradecer a Canal 4. Por animarse a abrirme la puerta después que me 'habían ido' de Canal 10, al directorio actual. Nos dejaron trabajar con libertad, como debe ser, y es la única forma en la que acepto trabajar. Pero como en toda relación hay momentos de conflictos, puntos de vista distintos, encontronazos, como en toda relación", agregó.

El conductor de Santo y Seña dijo que la decisión de Monte Carlo no se debió a motivos económicos "porque los anunciantes hacían fila y ya no entraban más. El canal los rechazaba porque ya no había lugar", y dijo que en un momento se le planteó que salieran dos veces por semana para dar cabida a esos auspiciantes interesados, "pero me negué por un lado para defender el producto, porque es un programa que exige, y por otro porque quería calidad de vida", afirmó.

"Si era su programa más exitoso, ¿por qué lo bajó entonces?", se preguntó. "El comunicado oficial dice que apuestan al entretenimiento, y eso es una decisión empresarial que no me compete cuestionar. Es cierto también que a muchos esto no les cierra como único argumento para tomar esta decisión. Yo no soy el dueño del canal y acepto la decisión", dijo Álvarez.

"No tengo pruebas para decir que hubo presiones del Frente Amplio"

Álvarez dijo al comienzo de La Pecera que "desde el directorio de la empresa me llegaron tres razones complementarias a esa decisión que dice el comunicado. Y ninguna implica presiones del Frente Amplio, ni quedar bien con el gobierno entrante", afirmó. "Eso no quiere decir que no pueda ser verdad, pero yo no tengo pruebas para decir que eso pasó, y sería irresponsable o victimizarme subirme a ese carro. No lo descarto, pero no tengo forma de decir que eso pasó".

"Con el canal teníamos la mejor de las relaciones y hasta octubre había sobre la mesa propuestas para el año que viene más ambiciosas", agregó, y señaló que el deterioro en la relación comenzó el domingo previo a las elecciones de octubre, cuando en el programa entrevistaron al candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado. "Ahí hubo un crack, desde lo profesional y lo personal", contó.

"Ese domingo sentí que la empresa tuvo conductas inadmisibles, aunque es justo decirlo, hice la entrevista de forma libre y profesional. Días después pasó algo parecido, con el episodio de Orsi acá en Magnolio, y ese día el canal me pidió no emitir las imágenes de cuando fui a hablar con él y preguntarle si me iba a dar la entrevista que le había pedido. Yo accedí a ese pedido, y después pusieron ese zócalo que se vio en el programa, donde se distanciaban de mis opiniones. Se ve que algo importante era, parafraseando al presidente electo", dijo en referencia a la frase que le dijo Orsi durante su cruce, "no sos tan importante".

Álvarez cerró su editorial afirmando que "fueron 13 años donde creo que todos ganamos, y un mes en el que nos distanciamos, cada uno fiel a sus principios y prioridades. Desde lo contractual, el canal está dispuesto a indemnizar al equipo como corresponde, porque tenemos contratos anuales y hay gente que a partir del 1° de enero ya no cobra. Y ojalá el programa quede como un orgullo mutuo".

"Y para los que piden que volvamos, vamos a volver. Incluso con más potencia que antes, porque todo debe seguir sabiéndose", concluyó.

Momentos más adelante, volvió a decir que está "feliz", y agregó sobre el tema "No me pareció que fuera la mejor forma, pero las cosas pasan por algo y yo así no quería seguir después de las cosas que pasaron. El canal tomó una decisión y seamos felices". Y comentó que "Levantar un programa puede ser o no censura".