Fiscal general de Venezuela tildó a Luis Lacalle Pou de "arrastrado" por recibir a Edmundo González y de "decadente"

William Saab fue entrevistado por Así Nos Va de Radio Carve donde fue consultado sobre el modelo agotado del chavismo luego de 25 años y la falta de una separación de poderes en su país. El fiscal prefirió no responder a esas preguntas, pero sí criticar a Lacalle Pou.

SELECCIÓN URUGUAYA Ignacio Alonso habló sobre la resolución de si la selección de Uruguay sub 20 viaja o no a Venezuela para jugar el Campeonato Sudamericano

"Tengo a algunos amigos en Uruguay, me dicen que le da pena, al menos tres me han mandado mensaje y me han pedido disculpas (...), qué verguenza este bicho saliente, que le han dado una paliza el Frente Amplio, recibiendo a este señor", aseguró sobre los supuestos mensajes que había recibido desde Uruguay.

William Saab cuestionó la posibilidad de que González Urrutia asuma al poder. "¿Tú te imaginas eso?", le preguntó al periodista.

"Y Lacalle que está de salida, por Dios chico. Está bien, yo creo que está bien, cada quién busca su... Como dirían: dime con quién andas y te diré quién eres", agregó.

El fiscal sostuvo que Lacalle Pou "ha humillado y ofendido a una generación de mártires". "Un hombre saliente, decadente, usted ya no es presidente", le dijo.