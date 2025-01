Ignacio Alonso habló sobre la resolución de si la selección de Uruguay sub 20 viaja o no a Venezuela para jugar el Campeonato Sudamericano

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso , habló de varios temas en la mañana de este jueves y entre otras cosas, se expresó con relación a lo que vendrá, el Campeonato Sudamericano sub 20 de Venezuela, en un clima social extremadamente complicado.

"Si bien sabemos que hay un monitoreo de la situación de forma permanente, no hay nada oficial y del fútbol no hay ningún movimiento para el cambio de sede. La organización, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), monitorea los aspectos que rodea una competencia, en todos los casos", dijo Alonso este jueves en Carve Deportiva.

A su vez, explicó que "ninguna Federación ha pedido el cambio porque respetamos el trabajo de la Federación Venezolana de Fútbol, que prepara las condiciones para este torneo que organiza la Conmebol. No es fácil cambiar una sede a tan pocos días del inicio de un torneo".

-lcm6708-jpg..webp Ignacio Alonso, presidente de la AUF Foto: Leonardo Carreño.

"Siempre apoyamos el trabajo que se hace, que sabemos que se hace muy bien. Si el torneo se mantiene en una sede es porque las condiciones de seguridad están dadas. De lo contrario, nos lo comunicarán. Pero no hay ningún movimiento de parte de las federaciones para cambiar la sede", sostuvo.

Según Alonso, "hay una situación que nadie puede obviar, pero no es algo relevante para el fútbol, salvo que genere un conflicto social que no se pueda manejar respecto a la seguridad del país. Nosotros jugamos al fútbol y los posicionamientos políticos no nos son relevantes. Lo que nos interesa es el aspecto deportivo, la seguridad de quienes participan y los servicios que se deben brindar para que el torneo sea normal para los participantes".

Ignacio Alonso desmintió que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, lo llamara para que la selección de Uruguay sub 20 no viajara al Sudamericano de Venezuela

El presidente de la AUF informó que la selección de Uruguay sub 20 de Fabián Coito viajará el 20 de enero a Venezuela, 10 días después de la asunción del gobierno venezolano que asume este viernes 10.

"Hay un margen más que interesante para recoger información, saber lo que piensa el organizador y ver lo que sucede alrededor de la asunción presidencial. Pero hasta ahora nadie nos dijo 'no vayan', y la decisión definitiva es de la AUF", enfatizó.

Alonso negó que hubiera existido un llamado del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para intentar que Uruguay no viajara al Sudamericano.

-lcm6824-jpg..webp Ignacio Alonso, presidente de la AUF Foto: Leonardo Carreño.

"Lo desmiento categóricamente. El presidente no me llamó por esta situación. El único llamado que recibí fue de parte de Sebastián Bauzá (secretario nacional del Deporte), con quien tenemos diálogo fluido".

Alonso explicó que Bauzá le brindó "información sobre la situación de Venezuela, que recibió él de parte de Cancillería, que siempre ha sido muy atenta para darle a la AUF la información de lugares donde las cosas no están tan claras. Pero nadie nos llamó para decirnos que no vayamos".