Tras reunirse con su "buen amigo" Lacalle Pou, Edmundo González le agradeció "haber sido solidario con la causa venezolana"

"Quiero agradecer al buen amigo, presidente Lacalle, por haber sido solidario con la causa venezolana no desde hoy, sino desde hace mucho tiempo atrás. Él se ha jugado con declaraciones muy importantes que han sido clave para el desarrollo político de la campaña electoral", dijo el líder opositor venezolano. “Y él fue el que tuvo la idea de que viniera a compartir estos minutos con ustedes aquí en la calle", continuó.

González sostuvo en el Prado que el gobierno de Maduro "podrá cerrar el espacio aéreo, podrá cerrar las autopistas, podrá cerrar los accesos a Caracas", pero no pudo impedir "el resonante triunfo" de la oposición. "La culminación de ello será la toma de posesión el próximo 10 de enero", continuó.

"Esa victoria es hacer respetar la voluntad de más de 7 millones de Venezolanos que se expresaron por nuestra fórmula", sentenció al respecto.

También participó en el encuentro en la residencia de Suárez y Reyes el canciller Omar Paganini, quien declaró posteriormente en rueda de prensa que "Uruguay sigue pidiendo para que el régimen de Nicolás Maduro acepte un camino de transición a la democracia".

"Edmundo está en una gira planteando la dificultad de que no se reconoce su triunfo electoral. Cada vez es más claro de que ganó las elecciones del 28 de julio. Es más, ahora se han podido recopilar más del 85% de las copias de las actas y nadie lo ha podido desmentir. O sea que no hay duda que es el presidente electo de Venezuela y lamentablemente la dictadura ha decidido perpetuarse y aparentemente se quiere juramentar el presidente Maduro. Ojalá eso no pasara y se le entregara el poder al Edmundo", dijo Paganini.

Además el canciller se refirió a la situación de Fabián Buglione, el ciudadano uruguayo que fue detenido en al pasar la frontera desde Colombia el pasado 19 de octubre, y dijo que se trata de una "problemática general" por la que atraviesan ciudadanos de diferentes nacionalidades en Venezuela.

"Esas preocupaciones son hacia el régimen que ejerce el gobierno en Venezuela, no hacia la oposición que ojalá pudiera tomar el gobierno y seguramente el problema se resolvería muy rápido. Lamentablemente tenemos a un compatriota que está desaparecido ya hace más de tres meses, que está aparentemente en alguna prisión en Venezuela, pero sin información oficial de parte del gobierno al respecto", sostuvo.

Paganini también señaló que la relación con Venezuela es "uno de los muchos temas que tiene el Uruguay en la Cancillería sobre la mesa" y será parte del trabajo de transición con el futuro gobierno de Yamandú Orsi.

Venezolanos en Montevideo, Uruguay a la espera de la llegada del Presidente Electo de Venezuela, @EdmundoGU.



— Mundo Con Vzla (@MundoConVzla) January 4, 2025

González, exiliado en España desde setiembre, estuvo más temprano en Buenos Aires, donde fue recibido por el presidente argentino Javier Milei. Argentina aprovechó la ocasión para volver a reconocerlo como el presidente electo de Venezuela.

"La Argentina no será cómplice del silencio frente a las injusticias y los atropellos del régimen de Maduro", dijo Milei tras la reunión realizada en Casa Rosada.

GRACIAS, Uruguay y gracias, querido Presidente @LuisLacallePou por tanto apoyo y cariño a Venezuela!



Hoy es un día inolvidable, y la historia lo registrará como un indeleble lazo entre dos naciones que aman la Libertad.



Fuerza, queridos venezolanos que están afuera; pronto… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 4, 2025

El opositor, que se presentó a las elecciones luego de la inhabilitación de María Corina Machado, es reconocido como el legítimo ganador de las elecciones por varios países, algunos de los cuales dieron un paso más y también lo consideran el presidente electo.

Aunque González y Machado aseguran que asumirán el poder el próximo viernes 10 de enero, no hay señales de que Maduro vaya a entregarlo, ya que se autoproclamó vencedor de los comicios y nunca mostró las actas electorales que respaldarían esa supuesta victoria.

Además, el régimen chavista emitió órdenes de captura sobre González y Machado. Sobre el primero fijó una recompensa de US$ 100.000.