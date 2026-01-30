Fiscalía advierte por modalidad de estafa que utiliza supuestas "cuentas pendientes", "citas" o "trámites"

La Fiscalía General de la Nación advirtió sobre intentos de estafa en los que terceros se hacen pasar por instituciones financieras u otras entidades y mencionan falsamente a la Fiscalía para solicitar transferencias de dinero por supuestas “cuentas pendientes”, “citas” o “trámites”.

Según informó el organismo, se detectaron reportes de personas que fueron contactadas por teléfono y/o correo electrónico, y en algunos casos mediante mensajería instantánea o redes sociales, con este tipo de maniobras fraudulentas.

En ese marco, la Fiscalía recordó que no solicita pagos ni transferencias por teléfono, correo electrónico, mensajería instantánea ni redes sociales, y que no coordina “cobros” a través de bancos, financieras o terceros para brindar información o regularizar trámites.

Ante estos contactos, el organismo recomendó no transferir dinero, no compartir datos personales ni bancarios y cortar la comunicación de inmediato. Además, aconsejó conservar toda la información recibida —como números de teléfono, correos electrónicos, capturas de pantalla y datos de cuentas destino— y realizar la denuncia correspondiente ante la Policía.

Desde la Fiscalía General de la Nación señalaron que continuarán monitoreando la situación y colaborando con las autoridades competentes para prevenir este tipo de estafas.