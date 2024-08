Fiscalía archivó indagatoria sobre Kirma tras probar que "existe y fue constituida en Estonia"

La firma con sede en Estonia había sido contratada por parte del Ministerio de Turismo para ejecutar una campaña digital. Sin embargo, el contrato se cortó por dificultades para concretar el pago de los US$ 280 mil que se había acordado.

El fiscal señaló también que Elbio Rodríguez y Daniel Reta fueron quienes presentaron la propuesta a la agencia Young & Rubicam para su incorporación a la compra directa que se iniciaba. Fue Rodríguez quien intermediaba entre Kirma, la agencia y el ministerio. El fiscal concluyó que "esa sola circunstancia, no constituye per se la utilización de una estratagema sino un acto de intermediación".

"Se califica su actuar por ende, como un nexo de vinculación y no un inductor que generara un error insuperable por las autoridades del Ministerio de Turismo", agregó.

En ese sentido, el fiscal Rodríguez concluyó que "no existen elementos que permitan vincular al imputado Elbio Rodríguez con la comisión de maniobras o estratagemas tendientes a inducir en error, en este caso, al Estado uruguayo a través del Ministerio de Turismo, en procura de un provecho para si o para un tercero". Rodríguez fue defendido por el abogado Alejandro Balbi.

Tampoco se ha comprobado "la comisión de actos de relevancia penal que permitan a esta Fiscalía proceder a la promoción de una formalización y eventual tramitación de juicio oral con la razonable probabilidad de obtener una sentencia de condena favorable al Estado".

A juicio del fiscal sí se puede explicar porque los mails de la empresa Kirma Service OU fueron enviados desde Uruguay, "aspecto que era fundamental para la eventual configuración del tipo penal que se investigó" (podría ser que se eviaran como parte de la maniobra de engaño). Según recabó Rodríguez en su escrito, la explicación de que esos mail, con fecha 8,12, 14 y 27 de julio de 2021, se enviaran desde Uruguay utilizando el servicio de Dedicado, la dio el representante de Nation Traffic SA, Diego Tayler, quien afirmó que existía una relación comercial desde 2019 con Giorgios Shippilis.

"Ello reafirma de alguna forma la existencia y actividad de la empresa Kirma y de su titular", dijo el fiscal.

Agregó que la investigación "no ha podido determinar que el Sr. Elbio Rodríguez, o un tercero, hayan tenido participación en el manejo de esos mails, el envío de los mismos, y en la utilización de la estructura societaria Kirma Service OU como instrumento de una maniobra".

El fiscal aclaró también que "la valoración de los testimonios aportados por los imputados (Rodriíguez y Shippilis) y la mentira o no de sus relatos que pudieren haber expresado, no constituyen otra cosa que el derecho a no autoincriminarse (...) por el contrario, aspectos fundamentales como la existencia de la empresa Kirma, de su titular Shippilis y de la vinculación entre ambos, fue corroborada".

Este caso derivó en la renuncia del entonces ministro Germán Cardoso y derivaron en la denuncia que ahora se archivó.