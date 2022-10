Reapareció Kirma en caso Turismo: abogados presentaron documentación "para demostrar que existe"

Kirma Services volvió a aparecer en escena en la investigación de Turismo que lleva a cabo el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez. Los abogados Pablo Donnangelo y Eduardo Sasson presentaron documentación con el fin de "demostrar que la empresa existe", confirmó a El Observador el primero.

La fiscalía había solicitará averiguar de dónde partieron los correos electrónicos de la compañía estonia Kirma Services, contratada por el Ministerio de Turismo bajo la gestión de Germán Cardoso con la intervención de Elbio Rodríguez, exasesor honorario de la cartera en los primeros meses de la administración.

Kirma fue contratada a fines de 2020 por un monto de US$ 280 mil para proveer servicios de publicidad digital junto a otras dos empresas (Cisneros Interactive y Mediamath). Sin embargo, al momento de hacer el pago a una cuenta en Bélgica, el Banco República frenó la operación por decisión de su Unidad de Prevención al Lavado de Activos.

Según contó Donnángelo, entre la documentación aportada a la Fiscalía figuran estados contables de la empresa, y pruebas de que los mails enviados al Ministerio de Turismo salieron desde el dominio de Kirma. El abogado dijo que este lunes se entregaron copias simples de la documentación pero que están en proceso de certificación y apostillados, lo que llevará algunas semanas.

Como ya habían señalado cuando divulgaron un comunicado hace un año atrás, Donnángelo dijo que Giorgios Shipillis, accionista de la firma, está dispuesto a colaborar con la Fiscalía debido al "daño que se le está ocasionando a su empresa".

La fiscalía había recibido un informe de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol que constató que no existe información sobre los mails utilizados, lo que motivó que Rodríguez pidiera entre otras conocer el estado de los mails adm@kirmamedia.com, jakub.cerny@kirmamedia.com y gshipillis@kirmamedia.com, que fueron los utilizados en comunicaciones formales con el ministerio.

El informe técnico, fechado el 2 de agosto y al que accedió El Observador, señala –a partir de una búsqueda en fuentes abiertas, particularmente el buscador epieos.com)– que los tres mails son "válidos" pero que de ninguno se encuentra información en la web.

Durante la comparecencia de Elbio Rodríguez ante la Fiscalía en calidad de testigo, el fiscal le planteó que le "extrañaba" que siempre apareciera como intermediario en las comunicaciones con Kirma. "¿Por qué no se franquea el acceso de que sea Kirma la que establezca el contacto cuando se quiere saber algo de Kirma? Escriben ellos, hablan ellos. De hecho le escribieron y no tuvieron respuesta. Eso sí, cuando van por usted, responden. No lo logro entender. ¿Por qué aparece usted como contacto e imagen, pero si usted no sale, no logran conectarse? Me extraña eso, no sé por qué", planteó.

Según dijo en su declaración, conoció a representantes de la empresa en una edición de la feria Ice en Londres –una de las más grandes del mundo en temas digitales– y trabajó con ellos en su empresa de juego online Club247.