Fratti calificó de "desastre" la situación de Conexión Ganadera y criticó al BCU por falta de supervisión

La empresa declaró pérdidas significativas, con un desbalance crítico: US$ 400 millones en pasivos frente a US$ 150 millones en activos. Esto indica una situación de insolvencia que afecta no solo a los inversores, sino también a la confianza en el modelo de fideicomiso ganadero. Para Alfredo Fratti, esta crisis refleja omisiones tanto del Banco Central como de los legisladores al no garantizar suficiente supervisión y regulación en este tipo de actividades.

¿Qué papel tiene el Banco Central en esta crisis?

El Banco Central ha sostenido que las empresas de fideicomisos ganaderos no están bajo su jurisdicción, dado que no están inscritas en sus registros ni reguladas por la entidad. Sin embargo, Fratti cuestionó esta postura, argumentando que el Estado debería garantizar cierto nivel de supervisión para canalizar el ahorro nacional hacia actividades productivas de manera más segura.

¿Qué dijeron otros actores políticos sobre el caso?

El senador electo Sebastián Da Silva, del Partido Nacional, defendió que se trata de un "negocio entre privados" y que el Estado no tiene responsabilidad en el asunto. Esta postura contrasta con la de Fratti, quien argumentó que la falta de garantías afecta no solo a los inversionistas, sino también al desarrollo productivo del país.

¿Existen antecedentes recientes de problemas en fideicomisos ganaderos?

Sí, Conexión Ganadera no es la única empresa en problemas. República Ganadera entró en concurso de acreedores en noviembre, con una situación en la que la mayoría de los inversores recibieron menos del 30% del ganado prometido. Por su parte, el Grupo Larrarte está siendo investigado por presuntas estafas que podrían alcanzar los US$ 10 millones.

Cómo sigue

El caso de Conexión Ganadera abre la puerta a un debate más amplio sobre la regulación de los fideicomisos ganaderos y otros esquemas de inversión similares. Se espera que el caso de Conexión Ganadera sea seguido de cerca por la Justicia y por los propios inversores afectados, quienes podrían buscar alternativas legales para recuperar sus fondos.