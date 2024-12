Gabriela Fossati a Lacalle Pou: "Me dejaste sola cuando te querían matar e hiciste que derivaran tus balas hacia mi"

"Luis, honrá lo que decís. Cuidá a tu gente . Me dejaste sola cuando te querían matar e hiciste que derivaran tus balas hacia mí ", escribió en primera instancia en su cuenta de X en referencia al caso Astesiano y le recordó a Lacalle que ella "también" tiene hijos .

"Dejaste que me sacaran del caso pasaportes. Devolvenos la confianza, liberá a los inocentes presos por Perciballe y los que mintieron ", agregó Fossati en referencia al fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe.

Luis, honrá lo que decís. Cuidá a tu gente. Me dejaste sola cuando te querían matar e hiciste que derivaran tus balas hacia mi. Yo también tengo hijos. Dejaste q me sacaran del caso pasaportes. Devolvenos la confiaza, liberá a los inocentes presos por Perciballe y los q mintieron

"La gente miente en las declaraciones. A un compañero nuestro le dijeron: 'Mentí, decí esto y aquello, metamos preso a fulano'. Él contestó: 'No lo voy a decir'. Ahí te acusan de traidor y dicen que los tupamaros no dijeron nada", dijo Topolansky en una entrevista publicada en el libro Los Indomables de Pablo Cohen, basado en entrevistas a la exvicepresidenta y su esposo, el expresidente José Mujica.

La también exsenadora del Frente Amplio relató que fue testigo de la muerte de un preso político durante su paso por la cárcel, al ver que le lanzaron una bomba de humo a su celda. De todas formas, aclaró que no pudo ver a los responsables del hecho.

"Los otros, los que querían que mintieras, te pedían esas cosas (mentir), pero no podés, porque vos no sos como ellos", detalló Topolansky en otro fragmento del libro, quien indicó que los Tupamaros se negaron a realizar este tipo de prácticas y tampoco dirán quiénes mintieron para no ser catalogados como "traidores ni botones".

"Yo le creo a Lucía y a Pepe. Ante la duda, hay que mandar a los viejos a sus casas y trasladar a Perciaballe a otra Fiscalía. La omisión es complicidad", planteo luego Fossati.

Posteriormente, en otra publicación, añadió que espera que su "Presidente y (Mónica) Ferrero" tomen cartas "urgentes en el asunto".

"Necesito volver a creer. Me duelen todas las familiares de las víctimas de sus odios", escribió.

"Alguno será culpable, pero estoy segura de que la mayoría no. Déjenlos morir en paz", cerró.