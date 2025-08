Gobierno e Intendencia de Canelones definieron dónde se instalará el Hospital de la Costa

El centro de salud se ubicará sobre la ruta Interbalnearia , del lado norte, en un área que también está siendo considerada para futuros desarrollos hoteleros. Sin embargo, estos proyectos aún no han sido aprobados debido a la falta de saneamiento en la zona.

“Venimos muy atrás, en cualquier ciudad de la región están mucho más avanzados que nosotros”, aseguró.

Sobre los planes concretos en infraestructura vial, adelantó que “son dos ejes: 8 de Octubre y Camino Maldonado, y Giannattasio y Avenida Italia; antes del fin de año estarán los pliegos”.

Consultado sobre el reciente acuerdo entre el Congreso de Intendentes y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Legnani lo valoró positivamente, aunque aclaró que todavía hay margen para avanzar.

“Fue un muy buen acuerdo, siempre se aspira a más. Esa plata va contra proyectos que van a pasar por OPP. Soy amigo de Orsi, pero primero tengo que pelar los mangos para Canelones”, cerró.

El acuerdo entre OPP y las intendencias

El Congreso de Intendentes y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) no lograron llegar a un acuerdo en su reunión del martes, pero encontraron una solución tras las conversaciones entre el presidente Yamandú Orsi y el presidente de la Mesa del Congreso, Nicolás Olivera. El acuerdo fue sellado el miércoles al mediodía.

Entre los puntos clave del acuerdo, Orsi aceptó dos demandas importantes de los intendentes: cambiar la distribución del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) y modificar la asignación del fondo adicional de US$ 80 millones propuesto por el gobierno. Así, el FDI pasará a ser administrado en un 45% por los intendentes y un 55% por el gobierno nacional, manteniendo un crecimiento en los recursos gestionados por los departamentos. Además, el fondo adicional se repartirá con US$ 35 millones para el interior y US$ 45 millones para la zona metropolitana, aplicándose desde 2027 hasta 2029.

El acuerdo fue aprobado por unanimidad y se logró antes del plazo límite del 31 de julio. Orsi destacó la importancia de ceder para llegar a acuerdos en tiempos de polarización y se comprometió a seguir colaborando para resolver los problemas que afectan a la población.