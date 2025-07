Nuevo hospital de la costa y mejoras "puente a puente": gobierno presentará plan de salud en el Presupuesto por unos US$ 30 millones

Uno de ellos será la “construcción y puesta en funcionamiento del Hospital de Ciudad de la Costa en Canelones”, una promesa lanzada tanto por Yamandú Orsi como por Álvaro Delgado cuando debatieron a una semana del balotaje. El proyecto derivó más bien hacia la Costa de Oro, donde estará ubicado el futuro centro hospitalario, además de una serie de inversiones que va a liderar el Ministerio de Salud Pública ( MSP ) y que van a conllevar –si bien se están afinando los números– unos US$ 30 millones , informaron fuentes del Poder Ejecutivo.

COPAMIENTO EN CANELONES Copamiento: encerraron al hombre en una cochera cercana a su casa y obligaron a la mujer a entregarles US$ 20.000

En ese territorio hay varios policlínicos de la Red de Atención Primaria (RAP) de Canelones de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), está sobre Solymar el Centro de Salud Ciudad de la Costa –mejor conocido como “hospitalito”– y tienen policlínicos propios el Casmu, la Asociación Española, el Hospital Evangélico, Círculo Católico, Médica Uruguaya, Servicio Médico Integral y Sociedad Médica Universal.

Una “segunda línea”, continuó el director general de Secretaría del MSP, será la “mejora de la infraestructura en policlínicas de ASSE” en la región, así como también reformas en el "hospitalito" de la Costa.

58791jfif.jpg

Y la tercera será la concreción del nuevo hospital que, seguramente, esté ubicado sobre alguno de los balnearios de la Costa de Oro. Más allá de que varios dirigentes del oficialismo han manejado que las instalaciones serán en un terreno del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en Estación Atlántida, Márquez aclara que “la ubicación del hospital no va a estar hasta setiembre u octubre de este año”.

“Estamos buscando más el ‘dónde lo preciso’ que el ‘dónde debería ser’”, agregó, en plenos discusiones con colectivos de usuarios que lo reclaman más allá o más acá, entre Salinas, Parque del Plata y San Luis, al tiempo que la Intendencia de Canelones sigue de cerca el proceso –y así lo destacó este jueves el flamante intendente Francisco Legnani cuando dedicó unas palabras a Lustemberg en su discurso de asunción– en tanto el terreno en Atlántida se solaparía con la apuesta de la comuna por expandir el saneamiento en ese balneario.

La premisa del gobierno –con la que también coincide la oposición– es que toda esta zona costera tuvo un crecimiento poblacional importante que no fue acompasado con servicios acordes, y que es necesario al menos fortalecer un segundo nivel de atención. Solo en los balnearios de la Costa de Oro viven 88 mil personas –de acuerdo al último censo–, sin contar a otras localidades de la costa metropolitana canaria como Solymar y El Pinar en las que residen más de 20 mil personas respectivamente.

Modulares y sin maternidad

Una consultoría del Banco de Desarrollo de América Latina está recabando los datos para avanzar en la construcción de este nuevo centro cuya construcción las autoridades de ASSE pretenden concretar en 2026.

En el gobierno están evaluando una edificación en base a “modulares” o prefabricada, un método de construcción más rápido y liviano, además de más versátil, que proliferó durante la pandemia cuando los países tuvieron que ensamblar de urgencia centros hospitalarios para albergar a los enfermos por covid-19.

Desde ASSE y el MSP incluso han estado en contacto con prestadores brasileños que gestionan hospitales modulares en Río de Janeiro y San Pablo para conocer mejor estas estructuras, además de tomar otras referencias de este tipo en Europa.

“Este hospital se va a ubicar como una pieza más de todo este mapa, con los servicios que complementan este mini sistema de puente a puente. Es como un piloto para agarrar anclajes territoriales y mejorar ahí el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)”, remarcó Márquez.

El gobierno definió que en este nuevo centro haya un servicio de ambulancias 24 horas y apuesta a instalar un centro de telemedicina y telediagnóstico para que también usuarios de lugares como Montes y Migues –que no tienen conexión directa por ómnibus– puedan agendar consultas sin tener que desplazarse.

Otros puntos por definir –y que están a consideración del MSP y ASSE– son la colocación de un helipuerto en el nuevo hospital y la cantidad de camas de primer y segundo nivel a instalar.

Un reclamo histórico para el que seguro no va a haber lugar es el de una maternidad para esa zona: “Todo el mundo quiere una maternidad, pero no es tan sencillo y (la ministra) Cristina lo explica muy bien. Cuando pongo una maternidad asumo que los partos van a salir bien, pero se pueden complicar y, en ese caso, precisás un montón de cosas que no podés tener en diez lugares, como CTI”, ejemplificó el número tres del MSP.

Márquez sintetiza que el "Puente a Puente" apostará a "mejorar los procesos asistenciales como un todo" y que, "si funcionara bien, podría implicar pensar mejoras al SNIS en pedazos del territorio", desde el nuevo Hospital del Cerro –inaugurado el período pasado– hasta el hospital regional en Salto.

20250410 Asse, fachada Foto: Inés Guimaraens

Aumentos y cargos en ASSE

El programa La Pecera de Azul FM, dio cuenta esta semana de la creación de 52 nuevos cargos y 44 aumentos salariales en ASSE que motivarán un llamado a comisión por parte de la oposición. Desde el gobierno le bajaron el perfil y el propio Orsi sostuvo este jueves que “no hay un salto en los costos” para el organismo público, aunque sí surgieron voces críticas en el oficialismo, como la del diputado astorista Luis Gallo, quien declaró a El País que “los aumentos de sueldo son exagerados” y que él “no los hubiera hecho ahora”.

Con su presidente Álvaro Danza fuera del país, desde ASSE se limitaron a consignar que hubo “un proceso de reestructura organizacional que permitió alcanzar un ahorro” de “unos US$ 2 millones anuales”. En un breve comunicado expresaron que “se redujeron 63 contratos en ASSE central” y que se crearon “39 nuevas funciones” de las que “solo 13 generan costo”, y para las que “ingresaron únicamente siete personas a la institución”, cubriendo el resto mediante “redistribuciones”.

En una conferencia de prensa que el organismo dio este viernes, a la llegada de Danza al país, las autoridades dijeron que la reestructura salarial no llegó a aplicarse, que quedará en suspenso ajustado a revisión. También asegugó que los datos difundidos por la oposición no son ciertos. "Nos llama la atención que habiendo heredado una gestión deficitaria e ineficiente aparezcan estos planteos sesgados que obstaculizan el trabajo que estamos realizando con nuestra mejor buena voluntad y con el centro en la gente", dijo.

Entre los casos más cuestionados por la oposición –y por el frenteamplista Gallo– se cuenta el de la vocal Marcela Cuadrado, quien optó por cobrar por su cargo de alta dedicación médica ($299 mil) en lugar de como vocal ($203 mil).