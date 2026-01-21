Dólar
Grupo de vecinos habían pintado la fachada de la Facultad de Derecho, pero fue grafiteada días más tarde

El trabajo de repintado de parte de la fachada de la facultad fue realizado por el colectivo ciudadano "Montevideo más linda"

21 de enero 2026 - 16:09hs
Días atrás, el colectivo de vecinos "Montevideo más linda" llevó adelante tareas de limpieza y repintado en parte de la fachada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar). Dicho arreglo, sin embargo, duró poco.

En varios videos y fotos, los responsables del grupo destacaron el trabajo realizado y mostraron tomas del antes y después.

"Estamos agotados, muy cansados, pero felices de que realmente se puede lograr un cambio con el trabajo de todos y todas", añadió.

Tras la alegría por el trabajo realizado, recientemente vecinos denunciaron mediante redes sociales que la fachada repintada amaneció este miércoles con nuevos graffitis.

"Montevideo más linda" es una colectividad ciudadana surgida en diciembre del 2025 bajo la dirección de Imanol de los Reyes.

A pocas semanas de su fundación, cuenta con más de 20 mil seguidores en Instagram y allí se definen como un "colectivo de vecinos de todo Montevideo" que, "sin banderas partidarias", trabajan "para mejorar la ciudad".

