Guido Manini Ríos y Lorena Quintana compartieron un video cantando una canción mexicana

La canción interpretada por los políticos es El Corrido de la Adelita de Jorge Negrete, un actor y músico mexicano.

La letra completa de la canción

Si Adelita se fuera con otro la seguiría por tierra y por mar si por mar en un buque de guerra si por tierra en un tren militar.

Toca el clarín la campaña a la guerra salta el valiente guerrero a pelear correrán los arroyos de sangre que gobierne un tirano jamás.

Y si acaso yo muero en campaña y mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego con tus ojos me vayas a llorar.

Ya no llores querida Adelita ya no llores querida mujer. No te muestres ingrata conmigo ya no me hagas tanto padecer.

Me despido querida Adelita Ya me alejo de mi único placer nunca esperes de mí una cautela ni te cambio por otra mujer.

Soy soldado y mi patria me llama a los campos que vaya a pelear. Adelita, Adelita del alma, no me vayas por Dios a olvidar.

Por la noche andando en el campo oigo el clarín que toca a reunión y repito en el fondo de mi alma, Adelita es mi único amor.

Ya me despido querida Adelita. De ti un recuerdo quisiera llevar, tu retrato lo llevo en mi pecho como escudo que me haga triunfar.