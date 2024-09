Manini Ríos habló sobre el suicidio en evento de salud mental: "Es un tema que me afecta mucho"

"A mí es un tema (el de la salud mental) que me afecta mucho. Mi padre se autoeliminó, tenía 12 años cuando eso ", reveló Manini durante el acto.

"En mi vida siempre estuvieron sobrevolando esos temas del por qué. Uno no entiende las razones que llevan a las personas a la depresión, a perder esa luz en el horizonte que se necesita tener para caminar en la vida cuando se hace noche alrededor y no hay una oportunidad, no hay un camino trazado", dijo.