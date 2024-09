Guido Manini Ríos sostuvo que se ignora o "se trata de minimizar" el aporte de Cabildo en el gobierno

Para Manini no es que no se tomen en cuenta las medidas que proponen, sino que "muchas veces se ignora o se trata de minimizar el aporte de Cabildo que ha sido muy rico en todos estos años" .

"Cabildo está bastante en soledad en sus propuestas, pero nosotros entendemos que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de la gente", aseguró.

Seguridad, cárceles y marihuana

En otro sentido, el senador se refirió a la medida que propuso de declarar la emergencia nacional en materia de seguridad y dijo que no tuvo "respuesta oficial directa".

"Yo le comuniqué al señor presidente las propuestas antes de hacerlas. Él me contestó al día siguiente que me iba a contestar el ministro Martinelli. No tuve una respuesta oficial directa. Sí escuché, o oí declaraciones de él o de algún otro jerarca, en el sentido de que muchas de las cosas que proponemos ya están en marcha. Nosotros decimos que faltan muchas no están", dijo.

"Todas las semanas voy a un asentamiento diferente, a un barrio periférico, donde hay carencias notorias. Basta hablar con la gente, que dice 'acá mandan los narcos, después de tal hora no puede salir'", aseveró.

Así Manini sostiene que cuando dice que hay que "recuperar el territorio", lo que busca es "darle la protección a la gente de forma tangible". "Hoy una familia común está con el corazón en la boca si el hijo llega en horas de la noche de estudiar o trabajar y tiene que caminar tres, cuatro cuadras", expresó en candidato.

"Si las cárceles no rehabilitan vamos a tener cada vez más presos. Las cárceles tiene que rehabilitar, aparte es un mandato constitucional. Una forma es hacerlos trabajar a todos obligatoriamente 8 hora diarias los años que estén presos", dijo Manini.

En este sentido aclaró que si no cumplen con esta medida, entonces serán sancionados con "aislamiento" y sin recibir visitas, medidas que "en cualquier cárcel común existe", para sancionar a los privados de libertad cuando no siguen las medidas estipuladas.

Finalmente, el líder de Cabildo se refirió al problema que existe con las drogas y aseguró que en la actualidad existe una "irresponsabilidad total" donde se "multiplicó" el consumo desde que se legalizó la marihuana.

"Si el espíritu era que el narco perdiera el negocio, hoy se estima que hay 200 y pico de mil consumidores de los cuales solo unos 100 mil están legalizados", dijo y agregó: "El efecto fue contrario".