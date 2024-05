Habló la mujer de la que intentaron abusar en Cordón: dijo que vivió un "horror" y que quedó "helada"

" Se sintió, de a ratos, peor que lo que me pasó . Vecinos, policía, médicos... Todos actuaron bien, había exceso de pruebas. Me quedó el sabor agridulc e que el último eslabón, el de la Justicia, decide hacer caso omiso a las pruebas que había", señaló en diálogo con Subrayado.

Dijo también que normalmente usa Uber para trasladarse de madrugada, pero que esta vez decidió tomar el ómnibus, que la dejó en Acevedo Díaz y Bulevar España.

Desde ese punto iba a ir caminando hasta la calle Guaná, pero en la calle Charrúa el hombre la interceptó y la saludó.

"Traté de hablar con él porque todo el tiempo se te acercan y entiendo cómo funciona. No quise ponerme violenta, porque no sé cómo podía reaccionar", afirmó.

"A los segundos me pide sexo oral, yo no lo podía creer. Me quedé helada. Se saca el pene, entendí que sí era real. Me dice que no grite", recordó.

En ese momento es que vio a "unos chicos" que se acercaban desde el otro lado de la calle. Mientras tanto, el hombre le metió la mano en la entrepierna.

"Cuando me tira al piso me da a las rodillas, me tapa la boca muy tarde, porque ya había gritado. Al parecer la Policía llegó porque se animaron a llamar", sostuvo y dijo que, a pesar del "horror" que vivió, la situación se pudo resolver.

El hombre había intentado abusar sexualmente de otras dos mujeres antes de dar con Martínez. Esta última agresión quedó grabada por cámaras de videovigilancia de la zona.

El agresor recibirá tratamiento psiquiátrico por problemas de salud mental derivados del consumo de drogas, pero luego será evaluado de nuevo para que la Justicia determine si va a prisión. A priori, lo encontraron responsable de dos delitos de agresión sexual, uno de lesiones y otro de hurto especialmente agravado.