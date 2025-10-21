Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Jueves:
Mín  18°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Nacional / VIOLENCIA

Hombre de 30 años fue asesinado en Plácido Ellauri, cerca del lugar donde se produjo una balacera el lunes

La víctima tenía requisitoria por hurto y siete antecedentes penales, el último de ellos fue este año, también por hurto

21 de octubre 2025 - 21:09hs
20250630 Patrullero de la Policía, patrullaje, policiales
Foto: Inés Guimaraens

Un hombre de 30 años fue asesinado a balazos en el barrio Plácido Ellauri de Montevideo durante la tarde de este viernes.

La víctima tenía requisitoria por hurto y siete antecedentes penales, el último de ellos fue este año, también por hurto.

El hecho fue denunciado 20 minutos antes de las 17:00, entre las calles Matilde Pacheco y Bonaudi, lugar hasta el que fue la Policía.

Más noticias
La Policía investiga el hecho. Archivo
VIOLENCIA

Tres personas heridas en una balacera en Nuevo Ellauri: las víctimas tienen 12,19 y 21 años

asesinaron a un adolescente de 15 anos en la teja: le dispararon varias veces desde una moto, segun testigos
VIOLENCIA

Asesinaron a un adolescente de 15 años en La Teja: le dispararon varias veces desde una moto, según testigos

En la escena del crimen encontraron al hombre en el piso, con sangrado y con las heridas del arma de fuego a la vista. También ubicaron una vaina de nueve milímetros.

Sobre las 17:00 una emergencia móvil constató la muerte, mientras que el hecho es investigado por Policía Científica y el equipo de Homicidios.

En ese mismo barrio, pero el lunes, tres personas de 12, 19 y 21 años fueron heridas en una balacera. La víctima menor de edad está grave, recibió un disparo en el pecho y un roce de bala en la cara.

Según la información policial, los disparos partieron desde una moto con dos ocupantes. Un taxista fue testigo del episodio y llevó a cuatro personas –entre ellas los tres heridos– a la policlínica de Capitán Tula.

Otro testigo –hermano de la víctima de 12 años– dijo a la Policía que los jóvenes atacados, incluido el menor de edad, estaban "sentados en la esquina" cuando pasó una moto roja con dos ocupantes encapuchados y empezó a disparar.

Temas:

homicidio Barrio Plácido Ellauri Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Descuento de UTE para jubilados y estudiantes: cómo acceder y cómo conservar la bonificación
TARIFAS PÚBLICAS

Descuento de UTE para jubilados y estudiantes: cómo acceder y cómo conservar la bonificación

Un brindis frente al mar: el bar que se volvió el nuevo punto de encuentro en Montevideo
GASTRONOMÍA

Un brindis frente al mar: el bar que se volvió el nuevo punto de encuentro en Montevideo

El carnaval uruguayo se despide de una de sus voces icónicas: murió Idahy Pastor, cantante de Bafo da Onça
MÚSICA

El carnaval uruguayo se despide de una de sus voces icónicas: murió Idahy Pastor, cantante de Bafo da Onça

Jackie Rodríguez Stratta falleció a los 75 años
LUTO

Murió el periodista y crítico de cine Jackie Rodríguez Stratta, la voz del séptimo arte en Uruguay

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos