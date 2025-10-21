Hombre de 30 años fue asesinado en Plácido Ellauri, cerca del lugar donde se produjo una balacera el lunes

Un hombre de 30 años fue asesinado a balazos en el barrio Plácido Ellauri de Montevideo durante la tarde de este viernes.

La víctima tenía requisitoria por hurto y siete antecedentes penales , el último de ellos fue este año, también por hurto.

El hecho fue denunciado 20 minutos antes de las 17:00, entre las calles Matilde Pacheco y Bonaudi , lugar hasta el que fue la Policía.

En la escena del crimen encontraron al hombre en el piso , con sangrado y con las heridas del arma de fuego a la vista. También ubicaron una vaina de nueve milímetros .

Sobre las 17:00 una emergencia móvil constató la muerte, mientras que el hecho es investigado por Policía Científica y el equipo de Homicidios.

En ese mismo barrio, pero el lunes, tres personas de 12, 19 y 21 años fueron heridas en una balacera. La víctima menor de edad está grave, recibió un disparo en el pecho y un roce de bala en la cara.

Según la información policial, los disparos partieron desde una moto con dos ocupantes. Un taxista fue testigo del episodio y llevó a cuatro personas –entre ellas los tres heridos– a la policlínica de Capitán Tula.

Otro testigo –hermano de la víctima de 12 años– dijo a la Policía que los jóvenes atacados, incluido el menor de edad, estaban "sentados en la esquina" cuando pasó una moto roja con dos ocupantes encapuchados y empezó a disparar.