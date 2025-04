Imputan a Jairo Larrarte por estafa, apropiación indebida y cheque sin fondo: ocho revelaciones del caso

El Observador realiza un repaso de las revelaciones que ha dejado el caso hasta ahora y de algunos indicios o aspectos que seguramente seguirán siendo investigados.

Pérdidas por US$ 12 millones y 16.000 cabezas de ganado en los papeles

Según lo que decía el propio fiscal Machado en la audiencia en la que interrogó a Larrarte, la fiscalía recibió casi 100 denuncias, que refieren a más de 160 inversores víctimas, en lo cual surge que desde los años 2020-2021 y 2024, se firmaron contratos de administración y rentabilidad por más de US$ 12 millones, los cuales involucraban a más de 16.000 cabezas de ganado. Pero del informe del Ministerio de Ganadería, luego de las inspecciones que se realizaron en los campos, se encontraron 3.551 cabezas de ganado.

Cuando se le preguntó a Larrarte en esa audiencia, dijo que “no se logró comprar el 100% de las cabezas de ganado que estarían firmadas por contrato… La empresa nunca tuvo esa cantidad de cabezas de ganado”. Afirmo que “se llegó a tener unas 8.500, 9.000 cabezas de ganado aproximadamente”.

El contador de la empresa, Rafael Vinzia, por su parte, declaró en Fiscalía que Larrarte le "hablaba de 5.000 o 6.000 cabezas de ganado" pero que "nunca" lo pudo corroborar.

El clave del SNIG la manejaba el Grupo Larrarte

Las maniobras del Grupo Larrarte, a las que después se sumaron República Ganadera y Conexión Ganadera, ponen en entredicho al sistema de trazabilidad del ganado. La investigación demostró que las guías de ganado fueron manipuladas.

El propio titular del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) del Ministerio de Ganadería (MGAP), Gabriel Osorio, reveló que en esa oficina se "prendieron varias luces" cuando numerosos inversores de esa empresa llegaron para pedir acceder al sistema y la clave "ya estaba otorgada al grupo" Larrarte.

Contó que ello llevó a revisar a nombre de quién estaba ese ganado y surgía que vinculaba con un mail que se llamaba "trazabilidad Larrarte, algo así, y era el mismo mail en la mayoría de los casos".

Al testificar como testigo dijo que “el ganado se compraba a nombre de Grupo Larrarte. Grupo Larrarte le vendía el ganado al inversor. Y ahí pasaba en el ministerio a nombre del inversor. Hacían el Dicose a nombre del inversor".

"La gente ingresaba como productor, nosotros no nos enterábamos, para nosotros era un productor más que estaba a pastoreo en un campo ajeno", indicó.

Las pérdidas empezaron en 2023

Larrarte admitió que desde el comienzo de 2023 empezó a tener problemas y decidió seguir captando inversiones.

Según surge del audio de la audiencia del jueves 20 al que accedió El Observador, Larrarte dijo que “a comienzos de 2023 (…) fue una de las decisiones” que tuvo “que tomar”. “No estábamos consiguiendo arrendar establecimientos. Y aparte, estábamos en algunos predios con problemas con la sequía. Veníamos con el problema del ganado. Y tomé la decisión de seguir captando los fondos. Siempre con la intención de poder solucionar el problema”, dijo.

Laboratorio de genética y el rol de la pareja de Larrarte

La indagatoria permitió confirmar que el laboratorio de genética (Virtin SA) que creó Larrarte estaba a nombre de su pareja Marcos Ledesma, quién podrá ser imputado en una instancia posterior. Según afirmó Larrarte, Ledesma era "tesorero de la empresa" y "ayudaba el contador".

Cuando le preguntaron a Larrarte si esa inversión se había hecho con el dinero de los inversores respondió: "Hoy no lo recuerdo. No le puedo decir con exactitud. Pero puede haber pasado. Y puede haber pasado como no puede haber pasado, pero no lo recuerdo". Luego justificó la desaparición del dinero alegando que "la falta de capital invertido por los inversores, que falta mucho, está dentro de la propia estructura que creó Grupo Larrarte".

Ese laboratorio fue construído en el establecimiento “El Horizonte” que es el campo donde viven Larrarte y Ledesma desde hace tres años. También surgió en el interrogatorio el dato de que Larrarte reformó el casco de esa estancia, y según declaró, invirtió US$ 50 mil en la obra. "Era un establecimiento no habitable, la casa tenía un árbol adentro literalmente, o sea, no era habitable. Y bueno, ahí se hizo una reforma, se colocaron los pisos y se hizo la parte de saneamiento de la casa. Se acondicionó la casa, se recicló". Ante la pregunta de si esa obra "la reportó como gasto de Grupo Larrarte" dijo que "si, lo cubrió Grupo Larrate" pero añadió que a los albañiles les pagó con "ahorros particulares".

Se indagará el lavado de activos en el caso

Luego de obtener la imputación de Larrarte, el fiscal Machado continuará investigando la actuación del Grupo Larrarte y se pronunciará sobre la participación de otras personas que figuran como indagados entre ellos la pareja de Larrarte, el contador de la empresa, Vinzia, entre otros colaboradores de Larrarte.

Además, se espera que anuncie en la audiencia de este miércoles que continuará indagando otros hechos por ejemplo el lavado de activos, ya que la estafa es un delito precedente del lavado. Para ello se debería indagar la ruta del dinero y solicitar información bancaria y comercial.

Ausencia de controles del BCU y de los bancos que captaban inversiones

Otro tema que ha rodeado a la indagatoria de esta y también de las otras empresas de inversiones ganaderas, es la falta de controles del Banco Central, ya que se trataba de una actividad no regulada, pero además el dinero que depositaban los inversores ingresaba a las cuentas que tenía Larrarte en bancos de plaza que sí están obligados a controlar el origen del dinero que ingresa a las cuentas de las empresas y de los particulares, justamente por los controles antilavado que los bancos deben hacer.

Teniendo en cuenta que en este caso la empresa movía sumas millonarios de dinero, sin documentación comercial que la respaldara, sin balances, surgen dudas sobre omisiones en los controles. Larrarte declaró que operaba con Banco Santander.

Escritorio rural

Otra empresa que aparece vinculada a Larrarte es el escritorio rural Victorica & Asociados que tenía un fideicomiso funcionando en los campos pagos con dinero de inversores. Hasta ahora se desconoce si la Fiscalía ha puesto el foco en la operativa de esa empresa. Hay información en poder de damnificados, sobre movimientos de ganado previos a la caída de la empresa.

Entrega de ganado en el concurso y acuerdo

A diferencia de lo que ocurre con Conexión Ganadera, y teniendo en cuenta que ambos concursos tienen el mismo síndico, Alfredo Ciavattone, a los damnificados les sorprendió que se decidió permitir el retiro de animales que estaban a nombre de inversores de Grupo Larrate, ya que entienden que con esa decisión sus chances de recuperar algo de los invertido, se vieron reducidas.

Por otra parte, este martes, horas antes de que se realice la audiencia penal en la que Larrarte será imputado se les entregó a los abogados de los denunciantes un planteo de acuerdo que no llegará a buen puerto dado que no tendrá validez, una vez que Larrarte sea juzgado penalmente.

Según ese plan Grupo Larrarte SAS comenzará a efectivizar los pagos a los acreedores beneficiarios, a partir del año 2028 y hasta el año 2037. Larrate se encargará exclusivamente de la administración del sistema productivo ganadero, y un fideicomiso de administración gestionará los recursos financieros y garantizará la ejecución del plan de pagos a los acreedores. El plan consiste en continuar con un esquema productivo en el engorde de animales con sistemas complementarios como lo son la producción y cría con posterior venta de reproductores.