Síndico del Grupo Larrarte ante la fiscalía: "Hay una diferencia considerable entre lo que surge de los contratos y el ganado que se encontró"

“Lo que me llama la atención surge de los contratos y la realidad”, ahondó el síndico. Explicó que cuando el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) hizo el relevamiento en los campos al empezar a sumarse numerosas denuncias, se descubrió que tal persona era propietaria de tantas cabezas de ganado en los contratos pero eso no se reflejaba en la realidad.

De hecho, apuntó a que eso se explica en la diferencia que surge entre el activo y el pasivo de la empresa que hace pocos días presentó al juzgado luego de verificar los créditos de todos los acreedores que se presentaron al concurso. Como informó El Observador ese estudio demostró que mientras hay un activo de más de US$ 1 millón, el pasivo llega a los US$ 14 millones.

Esa cifra “da cuenta de una diferencia importante, la mayor diferencia entre lo que debía haber por contrato y lo que debía haber” en los campos, dijo el síndico. Y si bien reconoció que puede haber habido “factores externos”, como la sequía, que puede haber generado muerte del ganado,

Entre otras irregularidades mencionó también el impago de tributos que se generaron antes de decretarse el concurso y no se pagaron. Ahora al estar el proceso concursal en trámite “aunque quisiéramos no podemos pagarlos, hay que esperar…”,dijo Ciavattone.

El laboratorio de genética está a nombre de la pareja de Larrarte

El fiscal Rosas le preguntó a Ciavattone si Jairo Larrarte tenía algún otro tipo de actividad comercial, ante lo que el síndico respondió que estaba la actividad relacionada con "el laboratorio que aparentemente se encarga de cuestiones vinculadas a la genética de estos animales". Agregó que esa empresa descubierta en el marco del concurso también se presentó a concurso, en ese caso voluntario, pero al no haber sido decretado todavía, no ha podido acceder a la documentación y las cuentas bancarias no pudo responder sobre si existió transferencia de dinero entre una y otro sociedad.

"Tengo entendido que el titular es la pareja de Jairo Larrarte", dijo ante la pregunta del origen de esa empresa que confirmó "tiene una vinculación directa con el Grupo Larrate".

Se trata del laboratorio de genética Bosgen que había sido presentado por el propio Jairo Larrarte en la Expo Melilla, junto con la marca de carne Beef Love.

Larrarte Bosgen.jpeg

"A la vista lo que tuve es que el laboratorio está en el mismo lugar donde hay un contrato de arrendamiento del Grupo Larrarte", afirmó. Incluso señaló que accedió a dos contratos en los que inversores que habían contratado con el Grupo Larrarte habían rescindido esos contratos y pasaron a contratar con el laboratorio. En esos contratos también se ofrecía pagar una rentabilidad.

Según dijo recordar el síndico el contrato de rescisión estaba firmado por Grupo Larrate y por el inversor y el nuevo contrato por el laboratorio y el mismo inversor.

Entre los denunciantes figuran algunos que plantearon que le hicieron depositar dinero en una cuenta que no era de Larrarte, y que sería del laboratorio, lo que podría explicar ese "contrato".

Detalles del concurso necesario y cómo sigue

El síndico sostuvo ante la fiscalía el concurso necesario se decretó ante la "presunción de insolvencia" por parte de la empresa.

Ante la pregunta del fiscal Rosas sobre cómo se demostraba esa insolvencia, Ciavattone dijo que "estaba dada en el corte de los pagos vinculado a las rentabilidades que la abonaban a los inversores ya desde un tiempo". Agregó que la jueza entendió que el deudor estuvo omiso en solicitarlo ya que la ley obliga al empresario a pedirlo dentro de los 30 días de conocido el estado de insolvencia.

Relató también que en el concurso sobre la persona física Jairo Damian Larrarte Fernández, no se presentó ningún acreedor.

Sobre los próximos pasos, el síndico dijo que sobre fin de mes o principios del mes que viene, tendrá que informar a la jueza sobre cuál sería la forma más adecuada de liquidar los activos de la empresa para el casso de que no se logre la venta en bloque, posibilidad que descartó.

De todos modos dijo que hasta la fecha de la junta de acreedores Larrarte podría presentar una propuesta de convenio de pago de la deuda.

Sobre el estado del ganado dijo que "se está cuidadno de la mejor manera posibie con unos baños cada 15 días para mantenerlo" en buenas condiciones. La idea es que cuando el ganado llegue a su punto máximo de valor se pueda vender y poner ese dinero en la cuenta del concurso.

También explicó que hasta ahora el mayor ingreso ha sido por las rescisiones de contrartos y reintegros de arrendamentos que se habían adelantado. Y que están en una pelea con el Banco Hipotecario para quedarse con el dinero de la garantía del alquiler del local de la calle García Cortinas en PUnta Carretas. "El juzgado entiende que tiene que ir a la masa concursal", dijo.

Por último afirmó que se espera cobrar unos U$S 30 mil del seguro de una camioneta propiedad de la empresa y que fue chocada.