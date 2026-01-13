INAU y Fiscalía investigan la muerte de un adolescente hallado sin vida en la bahía tras irse sin autorización de un centro

El último día del 2025, un adolescente de 15 años se fue de un centro de menores del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay ( INAU) sin autorización y fue encontrado muerto poco después en la bahía de Capurro.

Por este caso, INAU inició una investigación interna , mientras que la Fiscalía General de la Nación también investiga el caso, confirmaron a El Observador fuentes de la institución rectora de los menores de edad.

El menor en cuestión era un adolescente que estaba en el hogar Tribal de INAU , según informó en primera instancia el programa Las Cosas en su Sitio de Radio Sarandí.

VIOLENCIA "La agarré a upa e intenté calmarla": habló el dueño del almacén de Piedras Blancas donde fue baleada una niña

Si bien todavía no están los resultados de la investigación, las principales hipótesis apuntan a que el adolescente murió ahogado.

El centro de breve estadía de varones Tribal ha recibido múltiples críticas de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) en los últimos años. Por ejemplo, en agosto de 2023, la institución consideró que los menores que residen allí tienen "riesgo de vida" por las agresiones que se dan entre ellos.

La particularidad del centro Tribal es que, a diferencia de otros hogares, este es de breve estadía. Es decir, los menores van allí para ser valorados y perfilados, y decidir cuál será su destino.

INAU también abrió recientemente una investigación de urgencia tras la muerte de un niño de 10 años que estaba bajo su amparo y que fue encontrado sin vida en su cama de una clínica de salud mental.

La muerte de este niño se constató el domingo a la mañana, cuando un enfermero del Centro Boulevard de salud mental –con el que INAU tiene convenio– se acercó a su cama para darle la medicación y el desayuno.

Caso Itzaé: Inddhh pide al INAU que active mecanismos para revisar decisión de quitarle la bebé a su madre adoptiva

La Inddhh emitió una resolución este martes en la que pide al INAU que eleve informes que permitan revisar la decisión de la Justicia de quitarle una bebé a su mamá adoptiva después de ocho meses de convivencia.

La resolución refiere al caso de Itzaé, una bebé que estuvo ocho meses con su mamá adoptiva hasta que la Justicia decidió quitársela para que empiece a vincularse con su tío biológico.

Tal como lo contó El Observador, la bebé fue dada en adopción al mes de nacida, debido a que nadie la había visitado en el hospital y el INAU no había hecho contacto con su familia biológica para ver si estaba interesada en hacerse cargo de la niña. Cuando el tío biológico se enteró de que su hermana había tenido otra hija, empezó a buscarla, hasta que supo que ya había sido dada en adopción.

Ante esta situación, la Justicia, argumentado que la prioridad de la tenencia la tiene la familia biológica, le quitó la tenencia a la mamá adoptiva y se la dio al tío, que ya tiene a cargo dos hermanos de Itzaé. La Institución de Derechos Humanos viene siguiendo este caso y envió dos oficios al organismo rector de los menores para que explicara el proceso que derivó en quitarle la tenencia a la mamá adoptiva, pero no fueron respondidos.