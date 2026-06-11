Inteligencia de Brasil alertó que unos 30 cubanos ingresan a Uruguay por día a través de Rivera

Un informe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) advirtió sobre un fuerte aumento del flujo de ciudadanos cubanos que atraviesan Brasil con destino a Uruguay y señaló que, durante 2025, un promedio de 30 personas por día cruzó la frontera por Rivera.

El documento, al que accedió el semanario Búsqueda, analiza las rutas de migración irregular en territorio brasileño y dedica varios capítulos al tránsito de cubanos hacia el sur del continente.

Según el reporte, este año se registró un incremento significativo de ciudadanos cubanos que ingresan a Brasil por los estados de Amapá y Roraima , en el norte del país, muchas veces con apoyo de redes dedicadas al tráfico de migrantes. Tras atravesar el territorio brasileño, continúan viaje hacia las fronteras con Uruguay y Argentina.

El árbitro de Brasil vs Marruecos en el Mundial 2026 expulsó a Ronald Araujo en un partido clave, y fue detenido en fiesta con prostitutas, drogas y armas

El posteo de Conmebol en en día previo al comienzo del Mundial 2026 y el apoyo a las selecciones sudamericanas

La Abin sostiene que el principal punto de ingreso a Uruguay es el paso fronterizo entre Santana do Livramento y Rivera , donde entre enero y octubre se registraron más de 11.000 salidas de ciudadanos cubanos , utilizando el control migratorio integrado existente entre ambos países.

"Este año también se destaca un gran aumento de la entrada de ciudadanos cubanos, con la ayuda de redes de traficantes de migrantes, por los estados de Amapá y Roraima, así como su salida por Río Grande del Sur", señala el informe.

También aumentó el flujo por Chuy

El documento indica además que las autoridades brasileñas detectaron un incremento del movimiento migratorio en la frontera entre Chuí y Chuy, otro de los principales puntos de conexión entre Brasil y Uruguay.

De acuerdo con la investigación, la mayoría de los migrantes cubanos llega inicialmente a Brasil a través de las fronteras con Guyana, Surinam y Venezuela. Posteriormente son registrados por las autoridades brasileñas y continúan viaje hacia el sur.

La Abin señala que muchos ingresan con solicitudes de refugio en Brasil, aunque algunos desisten de ese trámite para iniciar procesos similares en Uruguay. Otros realizan el trayecto utilizando permisos de tránsito temporales.

"Los migrantes tienen registro de entrada en Amapá o en Roraima, con solicitud de refugio. Algunos desisten de esa solicitud en Brasil para pedir protección uruguaya, mientras que otros viajan con un sello de tránsito válido por ocho días", indica el reporte.

Brasil como país de tránsito

El estudio fue elaborado por la Agencia Brasileña de Inteligencia junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y lleva por título Contrabando de migrantes en Brasil: un análisis de inteligencia.

El informe concluye que Brasil se ha consolidado como un país de origen, tránsito y destino de rutas migratorias irregulares, en parte debido a la extensión de sus fronteras terrestres, que superan los 16.000 kilómetros.

Asimismo, advierte sobre una creciente profesionalización de las organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes y sostiene que el fenómeno requiere una respuesta coordinada entre países de la región.

La ruta desde Cuba hasta Uruguay

Según la Abin, buena parte de los migrantes cubanos inicia su recorrido viajando primero a Guyana o Surinam, países que mantienen menores restricciones de ingreso para los ciudadanos de la isla.

Desde allí se desplazan hacia el norte de Brasil, ingresando principalmente por Amapá y Roraima. Luego recorren miles de kilómetros hasta el sur del país para cruzar a Uruguay o continuar viaje hacia otros destinos del Cono Sur, como Chile.