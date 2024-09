Intendente de Montevideo dijo que la basura es el problema más visible pero no el principal en toda la ciudad

Con las ciclovías construidas primero en la Avenida 18 de Julio y luego sobre la Rambla Sur, se busca cambiar "el modelo sesentista del automóvil como dueño de las ciudades", según Zunino.

"No alcanza con hacer una ciclovía sola si después no tengo a dónde llegar, tengo que empezar a comunicarlas", dijo Zunino, que agregó que "todavía hay mucha parte de Montevideo que no tiene vinculación".

El intendente reconoció que la ciclovía de la Rambla Sur "demoró lo un poco más de lo previsto" y que esto generó posibles molestias.

Con la ciclovía en la Rambla se busca "activar" a la bicicleta como medio de transporte, pero además se pretende "descongestionar el espacio de la vereda", muchas veces ocupada por estos vehículos.