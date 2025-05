Jorge Díaz: "La transparencia es innegociable", aún cuando pueda dejar al gobierno "con la cola al aire"

El jerarca reconoció que la cultura de opacidad sigue presente en el Estado y que es necesario un “click cultural” para avanzar hacia un gobierno abierto. “Tenemos una tradición de la cultura de la opacidad, sobre todo en la administración pública. En general, las diferentes organizaciones estatales tienen como primera medida el parate. A mí me toca contestar los pedidos de acceso a la información pública en Presidencia. La primera reacción es a no dar la información, o ver por qué me están pidiendo, ver el cangrejo que está abajo de la piedra”, admitió.