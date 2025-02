José Mújica en Lo de Évole sobre Juan Carlos I: "No soy monárquico"

Évole consultó al exmandatario si en alguna ocasión había visitado el palacio de la Zarzuela. "Sí, estuve comiendo con ellos. Me llevaron a la Zarzuela. Estaba Rajoy, me trató muy bien. La verdad es que me trató muy bien, hasta me puso un avión para moverme por España y fuimos a comer con el rey. Están locos los españoles", dijo.