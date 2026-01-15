"Juego político circunstancial": qué dijo Bergara sobre la posibilidad de retirar llave de Montevideo a Nicolás Maduro

El intendente de Montevideo, Mario Bergara , fue consultado sobre el pedido de la oposición de retirarle la llave la ciudad de Montevideo a Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos y preso en ese país, donde será juzgado por varios delitos, como narcoterrorismo, tráfico de armas y de drogas.

" No es política de la intendencia histórica, y creo que de ninguna, el revisar para atrás a quién se le dio y a quién no la llave de la ciudad, el ciudadano ilustre, visitante ilustre y demás", dijo Bergara sobre los reconocimientos de este tipo que otorga el gobierno de la capital.

" Me parecería más de un juego político circunstancial . Si uno entra en esa tónica y se pone a revisar para atrás este tipo de cosas, me parece que entramos en una dinámica que no es buena ", agregó el intendente de Montevideo entrevistado este jueves en el programa Aire Rico de Radio FM Del Sol.

El intendente Bergara agregó que esta postura sobre las llaves de Montevideo no significa que "este reivindicando a Maduro" .

En 2013, Maduro visitó la capital y realizó una serie de actividades que incluyeron comer un asado con el entonces presidente de la República José Mujica, fallecido en 2025. Luego el dirigente chavista recibió la llave de la ciudad de manos de la por entonces intendenta montevideana Ana Olivera.

Olivera explicó recientemente a Montevideo Portal que la entrega de las llaves de la ciudad es algo habitual cada vez que llega un jefe de Estado.

“Existe una normativa departamental que explicita que a los jefes/as de Estado que visitan el Uruguay se les entrega la llave de la capital”, señaló Olivera al citado medio.

Tras el derrocamiento de Maduro a manos del gobierno de los Estados Unidos, el venezolano fue arrestado en una cárcel de Nueva York a la espera de un juicio penal. Mientras que en Montevideo, el edil colorado Federico Paganini propuso que se le retirara la condecoración otorgada por Olivera hace más de 12 años.

La idea cuenta con el apoyo de otros ediles opositores y de venezolanos que residen en Uruguay.

Bergara fue el primer entrevistado de Aire Rico, programa que antes era conocido como Fácil Desviarse. El periodista Juanchi Hounie había anunciado en diciembre su salida del ciclo radial que condujo durante 15 años y puso fin a un ciclo que en los últimos meses había tenido algunas ausencias temporales de los micrófonos del programa.

El conductor no participaba del programa desde octubre, y antes ya había tenido algunos períodos de pausa, desde fines de 2024. El pasado 23 de diciembre, durante la última emisión de Fácil Desviarse, los integrantes del equipo habían adelantado que el nuevo año vendría con un cambio de nombre pero con la continuidad del proyecto.