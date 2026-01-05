Foto con Mujica, las llaves de Montevideo y un viaje manejando un ómnibus: así fue el paso de Maduro por Uruguay en 2013

En 2013, cuando Nicolás Maduro recién había sido electo presidente de Venezuela, realizó una vista a Uruguay que dejó varias imágenes impactantes y curiosas, entre ellas una que lo vio subido a un ómnibus manejando por las calles de Montevideo .

Era un 7 de mayo cuando Maduro arribó a Uruguay para mantener varias reuniones con diversos representes políticos y sindicales del país .

El mandatario se instaló en el Radisson Victoria Plaza e inició su agenda con una reunión con el entonces presidente de la República -hoy fallecido-, José Mujica . Posterior a esta, brindaron declaración a los medios en conferencia de prensa.

Más tarde y luego de comer con el propio Mujica en la residencia de Suárez y Reyes, Maduro eligió manejar por todo Montevideo para sus próximos eventos .

Primeramente, se dirigió a las instalaciones de la empresa Urutransfor, que se dedicaba a la fabricación de transformadores eléctricos para UTE. Allí llegó al volante de una camioneta.

Tras esto, se dirigió a la Intendencia de Montevideo, donde recibió, por parte de la entonces intendenta Ana Olivera, las llaves de la ciudad.

Ahí, según reconstruyó El Observador en una crónica publicada el 8 de mayo 2013, el mandatario venezolano pidió manejar un ómnibus desde la Intendencia hasta la sede del PIT-CNT, lugar al que arribó tocando bocina.

El hecho quedó registrado en video y se muestra al venezolano subiendo al vehículo, manejando por la capital y llegando a la casa de la central sindical al ritmo de varios bocinazos.

"Algunos dirigentes sindicales que lo acompañaron destacaron la habilidad del mandatario, que incluso llegó a tirar algún 'finito' por el Centro, mientras contaba a la TV su día en Montevideo", recoge la nota publicada años atrás por este medio.

Embed - Presidente Maduro manejó un ómnibus por Montevideo

Previo a asumir un papel relevante dentro de la política de Venezuela, Maduro trabajó como conductor de ómnibus en el Metro de Caracas, en la parroquia Caricuao, donde residía. Más tarde, se convertiría en fundador del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas.

Durante el encuentro con el PIT-CNT, planteó la posibilidad de avanzar en la creación de un "bloque sindical, obrero y de los trabajadores de la Celac".

Luego de las reuniones de aquel 7 de mayo, el venezolano se quedó a dormir en Uruguay y al otro día se reunió con el fallecido presidente, Tabaré Vázquez.

Finalizadas sus actividades en el país, posteriormente se dirigió a Argentina, donde continuó entonces su agenda internacional tras ser electo como presidente.