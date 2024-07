Julio María Sanguinetti defendió a Andrés Ojeda de las críticas sobre su vestimenta: "Es joven y se viste a la usanza de este tiempo"

Por su parte también lo defendió ante las críticas que el candidato colorado recibe por su apariencia y por no reflejar una base ideológica. "De a ratos le cuestionan su aspecto personal, que tiene el que tiene y que no lo ha impostado para competir. Es joven y se viste a la usanza de este tiempo, así como yo no abandono la corbata con la que me acostumbré como alumno del Liceo No. 1 José Enrique Rodó en la época del Uruguay de Maracaná", agregó.