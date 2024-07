Fernando Pereira: Andrés Ojeda "parece Superman" y "sacó 27 mil votos menos que Raffo"

"Cuando se despejen los resultados, el Frente Amplio va a tener el 47% de los votos válidos, yo creo que ese resultado es inobjetable . Cualquier otro partido querría tener ese resultado. Mi pregunta es "¿Qué prefiere el Partido Nacional? ¿La elección de 2019 o esta? ¿Qué prefiere el Frente Amplio ? El Frente Amplio prefiere esta, seguro que el Partido Nacional no y el Partido Colorado tampoco ", aseguró en entrevista con Informativo Sarandí (Radio Sarandí)

En ese sentido, apuntó contra el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda . "Fijénse que Ojeda que por momentos parece Superman, sacó 27 mil votos menos que (Laura) Raffo , que es alguien que no eligieron en la fórmula porque aparentemente tuvo votación mala", disparó.

A su vez, señaló que la votación del Frente Amplio, que superó los 400 mil votos, se da por un "crecimiento exponencial, no solo en Montevideo y Canelones, sino en todo el país". "No hay ningún departamento donde el Frente Amplio no hubiera crecido, en mayor o menor porcentaje", agregó.