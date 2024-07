Canelones, el bastión de Orsi que en las elecciones "se parece" cada vez más a Montevideo

Cinco junios después, pasó todo lo contrario: la “activación” frenteamplista fue especialmente relevante en los dos departamentos más poblados del país, donde más fuerte se impone la izquierda cuando hay elecciones obligatorias, pero donde venía con “tasas relativamente bajas” en internas sin voto obligatorio. Eso hace pensar que el crecimiento dentro de cuatro meses no va a ser tan importante, pero sí que movió la aguja ahora.

TRIUNFO DE ORSI Interna del Frente Amplio: el MPP "no pierde la magia", socialistas en caída y luces amarillas para Bergara

Marcos Carámbula junto a Yamandú Orsi

Dice Agustín Canzani, el sociólogo que estudia los resultados en la Huella de Seregni, que Canelones tiene “cada vez más patrones de comportamiento electoral de Montevideo que del interior”, en aquello de que absorbía un poco de todo como nexo entre la capital y tierra adentro.

“Se decía que el que gana en Canelones gana en todo el país; pero lo que crece es básicamente la población de Ciudad de la Costa, el eje de la Ruta 101, el eje La Paz–Las Piedras en menor medida, que sociológicamente es una población mucho más parecida a Montevideo que al interior”, sostiene.

A entender del experto, que durante años lideró Equipos Mori, hay “razones coyunturales pero también estructurales para que el Frente Amplio crezca en Canelones”, resume a El Observador.

Confluyen ahí transiciones demográficas que se sostienen desde hace décadas. Montevideo pierde progresivamente diputados mientras Canelones y Maldonado asumen cada vez más bancas. El 2024 no es la excepción y todo hace pensar que Canelones pasará a tener 16 legisladores en la Cámara de Representantes y que Montevideo pierda una, según proyecta el magíster en Ciencias Políticas, Abel Oroño, quien además es delegado de la comuna canaria ante el Congreso de Intendentes.

Según los datos procesados por el experto, Canelones tiene casi 53 mil habilitados para votar más que los que tenía hace una década. Respecto a las últimas internas, el crecimiento del padrón fue de un 8%. En algunas localidades específicas del departamento, el crecimiento es de los más altos de América Latina, plantea Oroño.

Para hacerse una idea, el padrón de credenciales en puntos como el barrio Obelisco de Las Piedras, Salinas, Parque del Plata, El Pinar, Nicolich, La Floresta, Atlántida, San José de Carrasco y El Dorado se robusteció entre un 8% y un 22% solo en el último período. El crecimiento es más pronunciado cuanto más hacia atrás en el tiempo se compara.

En otras de las localidades de alta densidad poblacional, como Pando, Barros Blancos y Toledo, también hay un leve ensanchamiento del padrón, aunque no llega a mover la aguja.

Son, asimismo, núcleos del área metropolitana en que más fuerte se hace la izquierda, en contraposición a un Santoral en que el Partido Nacional ostenta todos los municipios.

En las peores internas de la historia para los partidos del oficialismo, blancos y colorados perdieron peso de manera considerable contra el Frente Amplio y entre los dos sumaron el 30% de los votos canarios el domingo.

En este departamento la coalición decidirá en octubre quiénes son sus tres candidatos a la intendencia y a qué partidos pertenecen, con la esperanza de recuperar un bastión que hace 20 años gobierna la izquierda. La lista 400 de Aire Fresco y la del diputado Sebastián Andújar fueron las más votadas entre blancos, mientras que ahora en junio los colorados le sacaron amplia ventaja a Cabildo Abierto, cuyo diputado Álvaro Perrone aspira a estar en la contienda.

La carrera del intendente

Dentro del Frente, la competencia traía a un Orsi que dejó la intendencia con casi un 70% de aprobación, según la última encuesta contratada el pasado diciembre por la comuna a Cifra.

En la pulseada de estructuras, Canelones fue donde el MPP más distancia le sacó a su rival histórico, el Partido Comunista, al punto de triplicarlo. Al igual que en Montevideo, el triunfo fue en todos los municipios canarios, según los datos cotejados por El Observador.

La lista orsista 939, integrada por directores de la pasada administración de Orsi y que a nivel nacional fue la doceava hoja más votada de la coalición de izquierdas –aunque muy lejos de las primeras en el ránking–, en este departamento escaló al cuarto lugar, por encima incluso del centenario Partido Socialista.

El desempeño de junio hace que el sociólogo Agustín Canzani infiera que la votación canaria no crezca de forma proporcional de cara a octubre. Los expertos hablan de un “factor de multiplicación” para comparar los resultados en una interna no obligatoria respecto a una primera vuelta en que todo el padrón debe ir a las urnas, y el crecimiento actual hace que no sea razonable la misma cuenta que en 2019, cuando Canelones multiplicó en octubre por 3,9 cada voto que tuvo en junio.

"Es razonable que no se mantenga", proyecta Canzani, y concluye: “El Frente activó mucho mejor ahora”.