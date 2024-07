¿Podemos aprender algo de las elecciones internas 2024 sobre lo que va a pasar en las elecciones nacionales?

Una característica común entre los candidatos presidenciales en esta elección, que los diferenciaba de los candidatos de elecciones primarias anteriores, es que los tres construyeron sus candidaturas desde posiciones de poder en los gobiernos subnacionales. Si este factor fuese relevante, sería esperable que el crecimiento de la participación se concentrara principalmente en los departamentos donde estos precandidatos ejercieron la jefatura departamental.

Los datos desagregados por departamento muestran que el FA aumentó su porcentaje de votación en todos los departamentos, sin que el mayor crecimiento se concentrara en aquellos gobernados por el Frente Amplio. Los departamentos con mayor crecimiento fueron Canelones, Florida, Río Negro y Rocha. En Montevideo y Salto, el crecimiento fue menor en comparación con Canelones, que lideró el aumento de la votación de la coalición de izquierda con un 17,5%. En este departamento, además, seis de cada 10 votantes se inclinó por la candidatura de Orsi.

Internas y Nacionales

El año 2004 fue el de mayor desempeño electoral del FA en su historia. No solo registró el mayor crecimiento promedio en las elecciones internas, sino que también alcanzó el gobierno en primera vuelta, siendo la única vez en cinco elecciones que no se utilizó la segunda vuelta presidencial. Después de esa elección, el FA ganó dos elecciones nacionales consecutivas. En términos de internas, el crecimiento promedio de 2009 en relación a 2004 fue de menos de un punto porcentual, lo cual puede ser razonable considerando liderazgos sólidos con baja competitividad y una disminución atribuible posiblemente al costo de gobernar. La tendencia a la baja continuó en el siguiente ciclo, con un crecimiento promedio en los departamentos de -3,8 puntos porcentuales. Esta caída puede atribuirse también al costo de gobernar, aunque no fue tan significativa como para perder el gobierno. En el ciclo siguiente, la disminución promedio fue de casi ocho puntos porcentuales, y el FA perdió el gobierno. En la elección reciente, el FA presenta dos novedades: creció en todos los departamentos (algo que no ocurría desde 2004) y el aumento promedio fue de casi 8 puntos, asimilándose a los porcentajes de 2004.

En suma

¿Es la elección interna un buen predictor de la elección nacional? La respuesta no es lineal. Sin embargo, podemos observar que el partido más grande del sistema, que logra mantener un electorado del 45% hace 20 años, parece moverse de manera coordinada en todas las instancias del ciclo electoral (internas, primera y/o segunda vuelta) y en su rol en el sistema (partido de gobierno o partido de oposición). En la actual elección, el FA logra recuperar esos ocho puntos porcentuales por debajo y aumentar ocho puntos promedio más.