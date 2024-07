Los votos que perdieron los blancos, los que recuperó el Frente Amplio y la ilusión colorada

Con pocas horas de sueño, empezamos a picar datos para tratar de entender lo que pasó el domingo . En los ganadores no hubo grandes novedades , pero los votos que tuvo el Frente Amplio y la asombrosa decisión de Álvaro Delgado de llevar a Valeria Ripoll como compañera de fórmula marcaron la elección.

En los colorados, hay optimismo porque Andrés Ojeda puede pescar en la pecera nacionalista mientras en el Frente están entusiasmados con llegar a la mayoría parlamentaria.

Hoy venimos con una sorpresa de entrecasa. Vas a poder vernos en video. En las próximas horas quedará disponible en la web la primera entrega de Galleta de campaña audiovisual. En esta edición, además de comentar la elección, estuvimos charlando con tres jóvenes que están en la mesa chica de los ganadores: Julieta Sierra (FA), Tomás Casaretto (PN) y Federico Paganini (PC). Ojalá que les cope la idea.

Caída blanqui-colorada en zona metropolitana

Algunos minutos antes de las ocho y media, desde el Frente Amplio se filtró que la primera proyección de la Usina daba que la izquierda había tenido más de 400 mil votos, un número que resultó poco creíble para los blancos. “No puede ser, tiene que estar exagerado”, fue la primera reacción de dirigentes que estaban en el comando de Delgado.

La cifra –confirmada por la Corte Electoral– sorprendió a los frenteamplistas pero preocupó a los nacionalistas porque su intención era seguir siendo los más votados. “Me preocupa más eso que nuestros números”, nos dijo un derrotado dirigente raffista en la sede de Sumar.

Con los números cerrados, los blancos dicen que tendrán que redoblar la militancia en la zona metropolitana para retener el gobierno. Los nacionalistas perdieron –en todo el país– 124 mil votos respecto a 2019. Pasaron de 448 mil a 324 mil. Más de la mitad (55%) de la caída fue en Montevideo y Canelones.

En el interior, perdieron de a puchitos en todos los departamentos aunque hubo tres caídas que llamaron la atención: Paysandú con 7 mil votos menos, Soriano con 5 mil menos –el intendente Guillermo Besozzi que impulsaba a Raffo votó muy mal– y Río Negro con 4 mil menos. En este último, los blancos quedaron segundos.

Los colorados también perdieron un montón de votos. Fueron unos 80 mil y más de la mitad (53%) fueron en Montevideo y Canelones. También bajó significativamente en Salto pese a la competencia entre Germán Coutinho y Marcelo Malaquina.

¿Sabés quién recuperó muchísimo en la zona metropolitana? Sí, el Frente Amplio. La izquierda pasó de tener 255.072 votos en todo el país a 410.265 este domingo. El 75% de esos 155 mil votos recuperados fueron en Montevideo y Canelones. La capital pasó de 125 mil a 204 mil y los canarios de 40 mil a 76 mil.

La encuesta que anticipó la paliza

Ningún blanco pensaba que Raffo le podía ganar a Delgado pero muy pocos creían que la distancia iba a ser tan grande. Pero una encuesta posveda realizada por Opción lo anticipó.

Los números muestran un crecimiento de 11 puntos de Delgado y una caída de 7 de Raffo.

WhatsApp Image 2024-07-01 at 17.01.04.jpeg

La distancia final terminó siendo de 55 puntos (74% a 19%) muy cerca de lo proyectado por la encuesta.

Faltó el voto opinión

Una de las explicaciones que encuentran en Sumar a la abultada derrota fue que no existió en las internas el voto de opinión. Solo fueron a votar las estructuras y las del herrerismo no funcionaron de la mejor forma. En el comando de Raffo creían que la economista podía arrimar votos de ese tipo pero no fueron a las urnas este domingo.

En un contexto de caída y con una dura derrota a cuestas, el único que puede respirar con alivio es el diputado de Canelones, Sebastián Andújar. Su lista 33, que integra el Herrerismo a nivel nacional, tuvo 8.694 votos en Canelones –y fue segunda en Canelones dentro de los blancos–, apenas 600 votos menos que la Lista 71 en Montevideo.

Apuesta fallida

Sumar a Gabriela Fossatti no tuvo los resultados esperados en Alianza Nacional. La exfiscal del caso Astesiano integró la lista 2004 en Montevideo y quedó en el séptimo lugar entre las listas del Partido Nacional de la capital. Perdió incluso con una agrupación recién formada y liderada por el actual titular del Sinae, Santiago Caramés.

Espacio País saca pecho

Con los números cerrados, los sectores blancos empezaron a calcular la fuerza que tuvo cada uno para pintar el nuevo mapa. Aire Fresco siguió comandando con 120 mil votos mientras que el Espacio País (la 40, el grupo de intendentes y Dastugüe) sacó pecho porque obtuvo 78 mil voluntades y pasó a ser la segunda fuerza.

Datos blancos.jpeg

Orsi y los 400 mil votos

En la última Galleta te dijimos que las encuestadoras tomaban con pinzas las respuestas de los frenteamplistas porque muchos –bastante más que el promedio– decían que sí o que casi seguro irían a votar.

Ese escenario, que no preveían, se cumplió y el número de votos fue incluso superior al que se había propuesto la izquierda en primera instancia. La consultora Opción hizo una medición –que no divulgó– con la proyección de 400 mil votantes que le dio una ventaja similar a la que terminó teniendo Orsi (59% a 37,6%).

WhatsApp Image 2024-07-01 at 17.01.05.jpeg

Desde Opción dicen que el Índice de Concurrencia a Votar (ICV) que elaboraron “funcionó perfecto” por lo que “llegó para quedarse”.

¿No la bancan en el interior?

Las críticas que Mujica y Topolansky le hicieron a Cosse a lo largo de la campaña apuntaron a instalar una idea: a Cosse no le va bien en el interior. Pero, ¿qué dicen los resultados de este domingo?

Orsi ganó en 17 departamentos y perdió en Salto (donde se impuso Lima) y en Durazno (que fue el único que ganó Cosse) Entonces, ¿no la bancan en el interior? La diferencia entre Orsi y Cosse fue bastante homogénea a lo largo y ancho del país con una clara excepción: Canelones.

En el departamento canario Orsi tuvo 53 mil votos (70%) contra 22 mil (28%) de Cosse. Solo Orsi superó la votación del FA de 2019 (40 mil votos). Fue la victoria más amplia que obtuvo el ahora candidato, seguido por Florida pero con muchos menos votantes. En Montevideo también se impuso Orsi por más de 15 puntos porcentuales.

Ilusionados con crecer

Durante la veda, los colorados buscaron curar las heridas que había dejado la interna y zurcir para poder definir la fórmula en la misma noche del domingo. Varios dirigentes nos contaron que hubo decenas de llamadas y conversaciones, incluso de Julio María Sanguinetti, para cerrar la noche con la foto oficial.

De hecho, estuvieron cerca de lograrlo –“a minutos” al decir de un negociador–, pero Ojeda prefirió esperar porque quería terminar de ver sus votos y Gabriel Gurméndez creía que podía acercarse más a Robert Silva.

Dirigentes y militantes hablan de una “buena dupla” y están ilusionados con poder votar bien a partir de una campaña muy digital que les permita pescar en la pecera blanca donde hay muchos desilusionados con el binomio Delgado-Ripoll.

Ganadores y perdedores

En el entorno de Gurméndez reconocieron que votaron peor de lo esperado en Rivera y Canelones, dos departamentos a los que apostaba para superar a Silva.

Pero el principal derrotado fue el senador Germán Coutinho, que al perder la interna con Eduardo Malaquina en Salto no podrá ser candidato a intendente junto a Carlos Albisu (blanco).

El legislador era una de las apuestas de Tabaré Viera, que de todos modos votó tal cual lo preveían los principales conocedores de la interna.

Si bien todos reconocen a Ojeda como el gran ganador, hay otro dirigente que también se llevó la victoria: Julio Luis Sanguinetti, quien renunció a UTE, se distanció de Batllistas y apostó alejado de las luces a la candidatura del abogado penalista, desoyendo –incluso– el consejo de su padre.

La pelea numérica de Cabildo

Los cabildantes tuvieron una muy mala votación (perdieron casi 33 mil votos respecto a 2019) pero la competencia interna generaba expectativa porque existía mucha incertidumbre sobre los resultados. Apenas se conocieron los números de la noche electoral, el Espacio de los Pueblos Libres, liderado por Eduardo Radaelli, se proclamó como la fuerza más votada de la interna cabildante.

Ese pronunciamiento generó molestia en otros sectores y desde Cabildo empezaron a difundir números que ubicaban a la Columna Lealtad y Unidad, del senador Guillermo Domenech –autodefinido como maninista–, primero y lejos con casi el 50% de los votos. Los Pueblos Libres aparecían con un 23%.

Este episodio vuelve a dejar en evidencia la fractura interna que sufren los cabildantes. Desde el sector de Radaelli acusan que Lealtad y Unidad se está sumando votos del Encuentro Nacional Cristiano en lugares donde no unieron sublema y, por lo tanto, no acumulan votos.

Si uno suma los sublemas tal cual aparecen en la página de la Corte Electoral, el Espacio de los Pueblos Libres recibió 4.161 votos y Columna Lealtad y Unidad 3.285. Sin embargo, al sumar al Encuentro Nacional Cristiano –con el que Domenech anunció un acuerdo– la cosa cambia y llegan a 5.192.

Pero estos números tampoco son del todo fiables. Son al Órgano Deliberativo Departamental –donde en la web de la Corte se pueden ver los votos por sublemas– y ambos sectores aseguran tener listas que los apoyaban –la 456 de Colonia tenía la foto de Domenech pero no integraba el sublema– que no están sumados en esos números. La clave ahíserá definir cómo se designan los puestos en la Convención Nacional para ver la correlación de fuerzas.