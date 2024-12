Justicia desestimó demanda millonaria presentada contra el Estado por Multicanal, la empresa de los canales 4, 10 y 12

Para 2019 , la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) subastó esas frecuencias por US$ 65 millones , en las que hoy operan las telefónicas para el despliegue de internet móvil . Multicanal se había opuesto a esa subasta y presentó un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo , que le dio la razón, por lo que el Estado quedó expuesto a una demanda millonaria .

En 2021, bajo el gobierno de Luis Lacalle Pou, el Estado propuso a Multicanal un acuerdo extrajudicial para que abandonara el reclamo legal por US$ 2,5 millones . Pero en marzo de 2022 la empresa rechazó la oferta, al considerar que la compensación era insuficiente.

Según argumentaba Multicanal, la subasta de esas frecuencias causó pérdidas económicas y perjuicios operativos, por lo que reclamaba una indemnización de $154.930.449. Esto incluía daños emergentes (entre los que Multicanal incluía interferencias, despidos, insumos técnicos, reclamos y honorarios), lucro cesante (la pérdida por no comercializar algunos eventos deportivos) y daños futuros.

Uno de los argumentos de Multicanal era que no había sido incluida en el procedimiento previo a la subasta. El Estado, sin embargo, alegó que la subasta de 2019 no afectó las frecuencias asignadas a la empresa, que no había hecho las adaptaciones previstas en el Plan de Migración Espectral de 2011, y que los daños carecían de "sustento probatorio".

La Justicia entendió que los daños que reclamaba la empresa no habían sido acreditados y que no había cumplido con los requisitos técnicos previstos en la normativa, según la sentencia a la que accedió El Observador con fecha del 7 de diciembre.