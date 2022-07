Fallo del TCA expone al Estado a indemnización millonaria a empresa de canales 4, 10 y 12

El Estado uruguayo se expone al pago de una indemnización millonaria a favor de Multicanal (Multiseñal) —la empresa de cable por aire de los canales 4, 10 y 12— o a dar marcha atrás a una subasta del espacio radioeléctrico (ya realizada) en la cual las telefónicas Movistar, Antel y Claro pagaron US$ 65 millones para adquirir el derecho de uso y desplegaron inversiones adicionales en equipos para internet móvil.

El Poder Ejecutivo de Lacalle Pou estuvo a punto de lograr un acuerdo extrajudicial con Multicanal y pagar US$ 2,5 millones para evitar que el litigio siguiera su curso, pero esa negociación se cayó y la empresa de cable decidió seguir adelante con su reclamo.

Precisamente, una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) le dio la razón a Multicanal en una acción de nulidad contra un llamado para realizar una subasta del espectro radioeléctrico, que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) realizó en diciembre de 2019.

La empresa Multicanal presentó un recurso amparada ante el Tocaf para suspender ese proceso pero el gobierno de turno no respondió a ese recurso y siguió adelante con la subasta Si bien la sentencia del TCA no es sobre el fondo, es una medida cautelar que buscaba frenar la convocatoria a la subasta, que luego se terminó realizando.

El proceso

En 2011, el gobierno de José Mujica (2010-2015) exhortó a las empresas de televisión para abonados a cambiar de frecuencia. Estas utilizaban frecuencias en la banda de 2.500 a 2.690 megahercios (MHz). Posteriormente, se determinó que esa banda de frecuencia sería utilizada para tecnología 5G. A pesar de la exhortación del gobierno a que las empresas de televisión para abonados se retiraran de la frecuencia como máximo en enero de 2013, Multiseñal se mantuvo. La empresa argumentaba que era necesario hacer una inversión de alto costo para adquirir una nueva infraestructura.

En diciembre de 2019, se lanzó una subasta para la utilización en las bandas de frecuencia (AWS 1700/2100, 1800 MHz y 2600 MHz) y la Ursec otorgó espectros para internet móvil por US$ 65 millones, que se dividieron entre Movistar, Claro y Antel.

Antel —que no participó de la subasta por ser un ente estatal— pagó US$ 22,5 millones por cuatro frecuencias, aunque se hizo de un total de seis dado que dos de ellas no tuvieron costo por falta de otros oferentes. Movistar fue la que mayor importe abonó con un desembolso de US$ 28 millones por cuatro bloques. En tanto, Claro abonó US$ 15 millones por dos.

“En relación con la solicitud de suspensión de ejecución de actos impugnados, asiste la razón a la parte actora (Multicanal) y se estima la Corporación, compartiendo lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, corresponde hacer lugar a la solicitud formulado”, dice en el considerando la sentencia del TCA.

Para el tribunal, no surge una “resolución fundada” que declare que la suspensión de la subasta en su momento afectara las “inaplazables necesidades del servicio” o le cause “graves perjuicios”, por lo que su “conducta omisiva hace presuponer que los daños que la ejecución del acto causa en la demandante (Multicanal) son superiores a aquellos que se pueden irrogar al funcionamiento y organización de la administración demandada (Ursec)”.

En medio de la pandemia (octubre de 2020), cuando Antel y Movistar comenzaron a desplegar sus redes LTE y 4G, además de poder avanzar en la tecnología 5G, la firma Multiseñal y otros 15 cables del interior se vieron afectados en su servicio de televisión para abonados. Ello obligó a la Ursec a limitar el uso de su espacio a Movistar y Antel en algunos barrios de Montevideo y el interior.

“Caja de Pandora” y un brete

A poco de asumir en su cargo, la presidenta de la Ursec Mercedes Aramendía había advertido por una “caja de Pandora” en el organismo. La jerarca alertó en ese entonces por un “problema gigante” a raíz de la subasta del espectro en 2019, que no contempló un informe técnico que advertía que ya se está ocupando legalmente ese espacio.

La actual administración de gobierno enfrenta ahora ante un dilema ya que las empresas de telefonía móvil ya pagaron y realizaron inversiones millonarias para utilizar ese espacio radioeléctrico. A su vez, también debe atender el fallo del TCA que le dio la razón a Multicanal en su demanda contra ese proceso de subasta previo.

Ahora los abogados del Poder Ejecutivo y la Ursec están analizando los pasos a seguir tras recibir la sentencia del TCA. Según comentaron fuentes oficiales a El Observador, hoy parece “improbable” que el Estado pueda cumplir con el fallo del TCA porque la subasta ya se realizó y las empresas de telecomunicaciones pagaron más US$ 65 millones para la compra del espacio, además del monto que invirtieron en infraestructura para desplegar su tecnología. Dar marcha atrás con el proceso de subasta, expondría a demandas por daños y perjuicios por parte de las firmas privadas Claro y Movistar, por ejemplo.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo deberá ver cómo negocia y acuerda una reparación (económica) con Multiseñal por los errores administrativos en lo que se incurrió en su momento durante el proceso de la subasta. “Es un tema complejo a nivel jurídico. Habrá que ver qué se puede hacer para que el Estado tenga la mejor defensa posible”, indicó el informante.