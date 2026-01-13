Dólar
/ Nacional / VIOLENCIA

"La agarré a upa e intenté calmarla": habló el dueño del almacén de Piedras Blancas donde fue baleada una niña

A la niña de 10 años se le diagnosticó en la Policlínica de Capitán Tula un disparo en un pie con entrada y salida

13 de enero 2026 - 17:05hs
Almacén de Piedras Blancas

Foto: captura de pantalla de Telemundo de Canal 12

Una niña de diez años fue baleada en el pie el lunes, cuando fue a buscar un helado a un almacén de Piedras Blancas y quedó en medio de los disparos de dos hombres en moto que perseguían a otro.

"Estaba despachando a la niña y escuché los disparos", contó el comerciante que auxilió a la menor. Luego vio al hombre que se había escondido en el local, el cual era el destinatario real del ataque. El almacenero echó a este hombre del establecimiento y le dijo que habían dos niños allí.

“La niña empezó a gritar, le habían dado en la pata. En la desesperación, agarré a la niña a upa e intenté calmarla", contó el almacenero en diálogo con Telemundo de Canal 12.

"Le decía 'quédate tranquila, va a estar todo bien'. Corrí para abajo, salieron los vecinos y también la familia. Ellos la cargaron en el auto y la llevaron”, añadió el comerciante. Desde allí la niña fue llevada hasta la Policlínica de Capitán Tula, confirmaron desde la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) a El Observador.

En este centro de salud se le diagnosticó disparo en un pie con entrada y salida.

El episodio ocurrió en un almacén al que había ido la niña, que queda a dos cuadras de su casa. Según la madre de la menor, escuchó pasar una moto y varios disparos. Así se lo relató a la Policía, a quienes agregó que enseguida salió a ver qué había pasado y fue informada de que su hija había sido herida.

Todo ocurrió entre las calles Rodolfo Artagaveyta y Sixtina. Allí la Policía encontró siete vainas de pistola 9 milímetros.

Asesinaron a un joven de 19 años en La Paz: hipótesis apunta a narcotráfico y disputa por territorio

La Policía investiga el homicidio de un joven de 19 años en la localidad de La Paz, Canelones, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento.

La víctima se encontraba en la tarde de ayer circulando en su auto cuando, en determinado momento, empezó a ser perseguido por dos personas en moto.

Ante esto, el joven intentó escapar, pero momentos después terminó perdiendo el control del vehículo, cayó a una cuenta y fue interceptado por los ocupantes de la moto, quienes rápidamente le dispararon.

"En base a los indicios recabados y a las declaraciones tomadas, se está trabajando bajo la hipótesis de narcotráfico y disputa por territorio", informaron desde el Ministerio Público en un comunicado.

Fuentes de la Jefatura de Policía de Canelones informaron que la víctima poseía antecedentes.

