La Intendencia confirmó que este martes se enciende un nuevo semáforo con IA en Montevideo: mirá en qué cruce

La Intendencia de Montevideo (IM) informó que este martes se enciende un nuevo semáforo en la capital del país, que se incorpora a la metodología de control Full Adaptive que ya tienen los semáforos en la zona de Tres Cruces .

De acuerdo a lo informado por la comuna capitalina, quedará operativo desde las 10:00 en el cruce de las calles Acevedo Díaz y Goes.

Será un semáforo de dos fases que funcionará de forma centralizada desde el Centro de Gestión de Movilidad. El nuevo cruce semaforizado se incorpora a la metodología de control Full Adaptive que ya tienen los semáforos en la zona de Tres Cruces.

"Se trata de un software con inteligencia artificial que recolecta y envía información del flujo vehicular al Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de forma casi instantánea ", explicó la intendencia.

En tal sentido, asegura que estos insumos permiten "adecuar los tiempos de cambios de las luces de los semáforos, acorde a la demanda del tránsito".

Durante la jornada del martes habrá presencia de inspectores de tránsito en el punto.

Cómo funciona la tecnología Full Adaptive

Desde febrero de 2025, los semáforos con inteligencia artificial, parte del sistema Full Adaptive, están en funcionamiento en la zona del Nuevocentro Shopping. Este sistema, que ya se aplicaba en Tres Cruces, permite ajustar los tiempos de los semáforos en tiempo real, mejorando la fluidez del tránsito según la demanda.

La implementación comenzó en agosto de 2024 con la instalación de sensores y semáforos, y aunque el sistema aún se encuentra en fase de ajustes, ya se están evaluando sus efectos. En Tres Cruces, por ejemplo, se observó una reducción de hasta 40 segundos en los tiempos de viaje en horas pico.

El sistema Full Adaptive, más avanzado que los planes de acción tradicionales, utiliza inteligencia artificial para generar y ajustar los planes de los semáforos, con cambios cada tres segundos. Esto permite una adaptación instantánea a variaciones inusuales del tráfico, a diferencia de los sistemas previos que tardaban más en ajustarse.

Con esta tecnología, la Intendencia busca optimizar el flujo vehicular en áreas clave de la ciudad, aunque no se prevé su expansión a todo Montevideo debido a los altos costos y tiempos de implementación.