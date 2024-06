La respuesta de Álvaro Delgado a Carolina Cosse: "Tropecé con tres baldosas flojas en la vereda"

"Me dedico un spot y yo salí en la sede rumbo al auto y no lo pude terminar de ver", contó Delgado el sábado en un acto de la Lista 404. "Porque tropecé con tres baldosas flojas en la vereda y casi me caigo arriba de una bolsa de basura que estaba salida de un contenedor", agregó en referencia a la gestión de Cosse en Montevideo.