Lacalle Pou sobre críticas de Mujica por comprar una moto de US$ 50.000: "Subir el volumen creo que no ayuda"

El presidente Luis Lacalle Pou respondió a los dichos del exmandatario José Mujica , quien lo criticó por comprar una moto de US$ 50.000 , y aseguró que en su opinión "subir el volumen no ayuda", y que cerca del balotaje hay que "gestionar emociones".

Para Lacalle "el ruido, el subir el volumen no ayuda", algo que entiende ha mantenido durante todo su mandato. "Yo sé decir cosas. Seguramente hace años que no grito, pero seguramente sepa gritar. Hace muchos años que no insulto. Seguramente me salga algún insulto, cuando me martillo un dedo", continuó.