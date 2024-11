Mujica criticó a los políticos "que les gusta mucho la plata" y apuntó contra Lacalle Pou: "Se compró una moto de 50.000 dólares"

El expresidente José Mujica criticó y calificó como "miserables" a los políticos que "les gusta mucho la plata" y apuntó contra el presidente Luis Lacalle Pou por c omprar una moto de 50.000 dólares.

El expresidente marcó que ahora "poner guita tuya para ayudar a la gente pobre" se ve como "demagogo" y aclaró que aunque sabe que "los problemas sociales no se solucionan con ayuda", cuestionó a "quienes tienen el poder y tienen un buen sueldo y capacidad de decidir" pero "no son capaces de compartir algo" y no tienen "autoridad moral para encajarle impuestos a los que hay que meterle y obligarlos a que pongan el huevo".