Lacalle Pou se refirió a las críticas de José Mujica: "Capaz que me dan pena, pero seguro no me duelen"

Indicó que luego del resultado de este domingo comenzará una etapa de transición. "Empieza cuando el candidato el presidente electo lo estime", agregó.

“Es un momento especial para el país, a partir de hoy de noche Uruguay tiene un presidente electo y empieza una transición y una especie de compartir las decisiones”, dijo Lacalle Pou.

Sobre las críticas previas que realizó el expresidente José Mujica dijo: "capaz que me dan pena, pero seguro no me duelen. Casi vengo en moto hoy".

El exmandatario había apuntado contra Lacalle Pou por haberse comprado una moto de US$ 50.000. Días después pidió disculpas.