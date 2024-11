Elecciones Uruguay 2024 EN VIVO: las últimas noticias del balotaje entre Álvaro Delgado y Yamandú Orsi

Live Blog Post

La compañía del presidente electo en la Cumbre del Mercosur y la ausencia en la Cumbre del G20

Lacalle Pou también se refirió a los próximos pasos, una vez que se conozca el ganador del balotaje. Se refirió entonces a la próxima Cumbre del Mercosur que se celebrará en Montevideo el próximo 5 y 6 de diciembre.

"Naturalmente, debería acompañarnos el presidente electo y antes ver cómo piensa seguir el próximo gobierno", estimó Lacalle Pou.

Sobre su ausencia en la Cumbre del G20 (a la que estaba invitado), que se desarrolló en Río de Janeiro, el presidente uruguayo aseguró que tenía cosas que hacer en Uruguay, además de que estaba en los últimos días de la campaña electoral.

"No fui, no fui. ¿Vos decís que estaba esperando todo el mundo mi discurso? No durmieron", respondió con ironía a la pregunta de una periodista de TV Ciudad que le consultó si su ausencia podría haber jugado en contra. El presidente le respondió que no creía que eso hubiese pasado.

"No me creo tan importante como para ser mediador entre Lula y Milei", agregó.