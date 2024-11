Mujica se disculpó por dichos contra Lacalle Pou: "Se me fue la lengua por calentura"

"Pido disculpas al pueblo uruguayo no por el contenido, lo que dije lo suscribo, sino por la forma. No es momento de decir eso ", reconoció en entrevista con Informativo Sarandí.

"Entonces a uno se le van cargando las pilas y de vez en cuando se le termina escapando la moto. También dice disparates. Y eso no le hace bien al clima de mutua relación ", aseveró el frenteamplista.

Días atrás, José Mujica criticó y calificó como "miserables" a los políticos que "les gusta mucho la plata" y apuntó contra el presidente Luis Lacalle Pou por comprar una moto de 50.000 dólares.

"Son unos miserables, este Lacalle se compró una moto de 50.000 dólares, tiene dos camionetas. ¿Te das cuenta? Estos son los padres de la patria. Dejate de joder", afirmó el exmandatario en una entrevista con el programa Nada que perder (M24).

El expresidente marcó que ahora "poner guita tuya para ayudar a la gente pobre" se ve como "demagogo" y aclaró que aunque sabe que "los problemas sociales no se solucionan con ayuda", cuestionó a "quienes tienen el poder y tienen un buen sueldo y capacidad de decidir" pero "no son capaces de compartir algo" y no tienen "autoridad moral para encajarle impuestos a los que hay que meterle y obligarlos a que pongan el huevo".

Acerca de sus palabras sobre Blanca Rodríguez

En otro momento, el líder del MPP fue consultado por el uso de la palabra "repuesto" para definir a Blanca Rodríguez y aunque reflexionó que "pudo haber quedado mal", hay un feminismo "bocinero" que no se la agarra con la "dirección de sus partidos".

"En la historia del Uruguay la primera mujer presidenta de la Cámara fue del MPP, la segunda también y la tercera también", dijo.

"Me vine haciendo viejo viendo al Partido Colorado y al Partido Nacional todos los años nombrando un presidente. Nunca se le ocurría poner una mujer legisladora en la dirección de la Cámara", añadió.

"Miré la lista hoy ¿quién puso más mujeres en el parlamento? Entonces vas a ver que hacen declaraciones, pero sus direcciones son partidarias", cerró.