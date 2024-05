Lacalle Pou participó del acto por el aniversario del Ejército Uruguayo

Lacalle ministros dos.jpg

El comandante del Ejército Mario Stevenazzi habló en su discurso de las propuestas de reducir la cantidad de efectivos y de usar militares para reforzar las tareas de seguridad de la Policía, y afirmó que “nadie crea que el Ejército Nacional no está en condiciones o no cuenta con los medios para cumplir con su misión. Eso son solo excusas que no aceptamos”.